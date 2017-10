Feriado animado, Contação de História e Teatrinho agitam o Terraço Shopping

O mês de Novembro começa com muita animação na programação infantil do Terraço Shopping. No primeiro feriado, dia 2, quinta-feira, a Praça Central será tomada pelo “Camarim Fashion”, com pintura facial, tatuagens infantis, maquiagem, penteados, decoração de unhas e muito mais, com o pessoal da Hora do Agito. A programação começa às 12h e vai até às 14h.

Já no sábado dia 4 de novembro, quem comanda a Tarde Animada é a contadora de histórias Niedja Gennari. Neste dia, os pequenos poderão também aproveitar o lançamento do livro “O garoto empreendedor”, da jornalista e escritora Célia Curto. A narrativa conta a história do menino Mário que descobre alegria de fomentar um empreendimento social e aborda pontos como autonomia, liderança, trabalho em equipe, saber ganhar e perder, entre outros valores.

No domingo (5), a Cia Três Amiguinho anima a Praça Central, às 16h, com a peça “O coelho e a onça”, uma adaptação da fábula brasileira “A onça que procura justiça”. A história conta sobre uma onça pintada que, de tanto andar pela floresta, acaba presa em uma armadilha. Vários bichos passam pela onça, mas nenhum tem coragem de ajudar a colega com medo de serem devorados. Um coelho percebe o sofrimento da colega e resolve ajudar, mas ao se ver livre da armadilha a onça tenta dar o bote no coelhinho. Ele não concorda com a atitude da colega e, juntos, os dois animais descobrem o significado de justiça.

Clubinho Mágico

E para as crianças que já têm o cartão fidelidade do Clubinho Mágico, as Tardes Animadas e o Teatrinho Infantil valem 10 pontos cada. A partir de 100 pontos, a criança começará a trocar por brindes. E para quem ainda não tem o cartão fidelidade, é muito simples, basta fazer o cadastro no balcão de informações. A criança receberá o cartão fidelidade e toda vez que participar de atividades infantis do programa, acumulará pontos.

