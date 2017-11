Estilista brasiliense Fernando Peixoto promove tradicional bazar em novembro

Quem conhece o Bazar Fernando Peixoto pode comemorar! Pois nesta sexta-feira e sábado, dia 10 e 11, um dos salões do San Marco Hotel, no Setor Hoteleiro Sul, recebe as peças para o bazar, criações exclusivas de Fernando Peixoto. O evento está marcado para 9h e seguirá até 17h.

A distribuição de senhas acontece até esta quinta-feira (9) no ateliê do designer, localizado no comércio da QI 21, Lago Sul. Aqueles que não conseguirem retirar as fichas até amanhã às 17h, poderão também adquirir no hotel na sexta-feira, mas apenas com disponibilidade para o sábado.

O Bazar

Com o objetivo de atender todos os gostos e estilos, o estilista explica qual é a maior tendência dentro do seu ateliê e nos bazares. “Sempre apresentamos no evento vestidos para diversos gostos, mas o que tem atraído muito as noivas é o modelo princesa. O que muda é como ela gostaria de se vestir, pois algumas preferem mais armações, outras menos. Também de manga longa ou ombro a ombro. Entretanto, os modelos que mais saem do bazar são os em transparência”, explica ele.

De acordo com Fernando, o bazar apresenta vestidos com diversos materiais requintados. Variando desde renda rebordada, aplicada, até peças bordadas com cristais Swarovski. “Muitos são feitos de várias maneiras, com evasê, lânguido, ou seja, atendo de acordo com a preferência da minha cliente. O que mais tem saído nos bazares e no ateliê são os vestidos encorpados, apesar de confeccionar também tecidos leves”, acrescenta.

Cerca de 90% do estoque para noivas, segundo o designer, é de sua autoria. Apesar da quantidade majoritária, alguns vestuários são de parceiros, pois Fernando representou muitas marcas espanholas, entre elas a Rosa Clará. “Alguns vestidos, que são de franquia, servem para engrossar o acervo do bazar. Tem uma boa quantidade de roupas importadas. Já na produção de festas, a confecção é parcialmente minha”, finaliza.

Serviço

Bazar Fernando Peixoto

Data: 10 e 11 de novembro

Horário: sexta e sábado, das 9h às 17h.

Local: Salão Hotel San Marco

Informações: (61) 98408-3768