Esquenta do Garota VIP agita Brasília nesta sexta (3)

O esquenta para o Garota VIP, acontece nesta sexta (3), na prainha do Clube da Engenharia, a partir das 22h. Rick & Rangel, Só pra Xamegar, Henrique & Ruan e Willian & Marlon comandam a festa. Os ingressos com nome na lista bônus, até às 23h custam R$20 feminino e R$ 40 masculino. Sem nome na lista bônus, ou após às 23h, R$30 feminino e R$50 masculino.

ATRAÇÕES

A dupla Rick & Rangel é quem irá esquentar as violas na noite. Os cantores colocam o público no clima dos modões sertanejos com show que vai de clássicos repaginados aos nomes que encantam os fãs do sertanejo universitário e forró, entre eles, Jorge & Matheus e Wesley Safadão. Além das releituras, a dupla apresenta ainda músicas do CD Pen drive de modão, disco de autorais lançado recentemente por Rick & Rangel.

Formada pelo vocalista Nego Rainer, o guitarrista, Oslayn Miranda, e o sanfoneiro Bruno Rios, a banda Só pra Xamegar acaba de completar 12 anos de muito forró e swingueira. O grupo volta aos palcos de Brasília após sua primeira e bem-sucedida turnê internacional pelos Estados Unidos. Os músicos apresentam canções como Te quero cada vez mais, Cansei de sofrer e Posição da Peppa Pig que, juntas, reúnem milhares de visualizações no Youtube.

Henrique & Ruan chega com repertório autoral e canções conhecidas do público local como os novos singles Viva la vida e Alô DJ. Além de clássicos que ficaram conhecidos nas vozes de artistas como Bruno & Marrone e Pedro Paulo & Matheus, entre eles, Zuar e beber, Por onde andei e Telefone mudo. No show, os músicos reservam espaço para Um só love e Uma e quinze da manhã, hits que os fizeram despontar no centro-oeste brasileiro.

Repertório que vai do romântico aos arrochas, sem esquecer das tradicionais modas de viola. Essa é a receita que Willian & Marlon traz para o show. Prestes a fazer show em comemoração aos quatro anos, a dupla apresenta músicas como Mil vezes pior e E era eu que prometem garantir o clima de romantismo do show. As canções que marcaram o início da carreira da dupla também não ficarão de fora, a exemplo de Quando eu te pegar, Fica aí então e Largou o namorado.

SERVIÇO

Data: 3 de fevereiro

Hora: 22h

Local: Prainha do Clube da Engenharia (Setor de Clubes Esportivos Sul)

Ingressos: Com nome na lista até às 23h R$20 (feminino) e R$40 (masculino) Sem nome na lista ou após às 23h R$30 (feminino) e R$50 (masculino)

Informações: (61) 3342-2232

Classificação indicativa 16 anos