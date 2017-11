Espetáculo Tropicália aos Demais alia teatro e musical

Para reviver o Movimento Tropicalista, que neste ano comemora 50 anos desde o seu surgimento, artistas de diferentes linguagens e profissionais de diversas áreas se reuniram para criar o espetáculo Tropicália aos Demais, uma montagem que alia musical e teatro em seu roteiro dramatúrgico. No total, são 22 profissionais que, de mãos dadas e em um exercício coletivo, ergueram a montagem cuja estreia acontece no dia 5 de novembro, e já tem no horizonte uma turnê pelo centro-oeste prevista para 2018.

Com um roteiro musical de 22 canções, entremeado por pinceladas teatrais, as quase duas horas espetáculo conduzem a plateia através do melhor e mais ousado da Tropicália. A afinada direção musical de Felipe Barão, que traz arranjos fiéis ao movimento além de criações inéditas, aliada à direção artística de Tuka Villa-Lobos e André Trindade, e envolvidos por cenário, de Rodrigo Lelis, e iluminação, de Emmanuel Queiroz, ambos da Trupe do Cerrado, a montagem buscar retratar o tropicalismo com fidelidade e, ainda, ousa acrescentar pitadas contemporâneas.

Em cena, cinco cantores-interpretes, Clara Telles, Mario Noya, Geraldo Carvalho, Tuka Villa-Lobos e Andressa Cathy, dividem o palco com os músicos Carlos Pial, na percuteria, Felipe Barão, na guitarra e no violão, Marcinho Silva, nos teclados, Alessandra Lalucce, na flauta, e Lucas Pimentel, no baixo. Este elenco de dez artistas, de diferentes gerações e escolas, “se entrega a realização de um fazer artístico de grande valor, onde todos saem de sua zona de conforto em rumo à experimentação e ao novo, com o propósito singular de apresentar um espetáculo diferente, rico e criativo”, revela a diretora artística Tuka Villa-Lobos.

Fazem coro a este ao elenco de artistas e diretores, Tiago João, como técnico de som, Thiago Sabino, no registro em vídeo, Júlio Cecílio, como fotógrafo, e os comunicadores Aloísio Brandão e Rodrigo Machado. A produção executiva é de Carol Villa-Lobos e Robson Assis, que tem como assistentes Bruna Basso e Alexandre Oliveira. A realização do projeto tem as assinaturas da Villa-Lobos Produções e do Instituto Terra Utópica e o projeto conta com os apoios da Funarte Brasília, Projeto Música na Árvore e Prestacon.

Serviço:

Espetáculo cênico-musical: Tropicália aos Demais – Uma homenagem aos 50 anos da Tropicália

Local: Teatro Plinio Marcos, do Complexo Cultural Funarte Brasília

Dia: 5 de novembro de 2017

Horário: A partir das 19 horas

Classificação Indicativa: livre

A partir das 16 horas, na área externa do Teatro: Varal de poesia; Exposição coletiva e venda de obras de artistas locais; Praça de alimentação, com produção do projeto “Buraco do Jazz”.

Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia entrada para estudantes, professores e pessoas com mais de 60 anos)

Venda de ingressos: Na bilheteria do Teatro, a partir de duas horas antes do início da sessão ou no site: www.sympla.com.br/tropicalia-aos-demais-50-anos__199368

Informações: (61) 9.8223-3452