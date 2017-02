Espetáculo sobre o fim do mundo estreia no DF nesta quinta

Com estreia marcada para esta quinta (2), a peça fica em cartaz na Sala Adolfo Celi do Teatro Goldoni até o dia 12, com sessões às 21h15, de quinta a sábado, e às 20h15, no domingo. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) e a classificação indicativa é de 12 anos. Do Plano Piloto, a peça segue para sessão no Espaço Pé Direito da Vila Telebrasília (dia 17 de fevereiro, às 21h), também com ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).

Em “À Beira do Fim”, o espectador entra em contato com o pós-apocalipse. Quatro sobreviventes ao fim do mundo tentam lembrar e descrever o fim da Terra e da existência humana, enquanto desvendam sua condição temporal: personificações dos motivos que levaram ao apocalipse. Entre divagações sobre o que levou o fim da existência, os quatro “cavaleiros” vão se recordando do que fizeram suas figuras “terrenas” para dar cabo à humanidade.

Despida de posicionamentos religiosos, mas inspirada em debates pertinentes a todas as crenças – tais como a discussão sobre o fim do mundo, a liberdade de pensamento e a perspectiva cíclica do universo –, a peça põe em questão as adversidades da vivência humana na pós-modernidade. Desde o descaso com assuntos ambientais, aos riscos das ideologias densas e as consequências da individualização, estes são temas primados pelo texto, de autoria de Thiago Freitas.

Interpretado por Juliana Plasmo, Leonardo Gomes, Marco Lellis e Thiago Freitas, o jogo de cena se forma com a caracterização das quatro “entidades” simbólicas do que seria o colapso derradeiro da humanidade. Além da direção de Lucélia, o processo criativo ganhou a colaboração de Juliana Drummond na direção de movimentos. Com figurino e cenário de Roustang Carrilho, e luz de Abaetê Queiroz, a montagem promete arrefecer uma reflexão sobre temas que, de tão cotidianos, nos parecem inofensivos, mas que podem ser caros à duração de nossa existência terrena.

SOBRE LUCÉLIA FREIRE

Administradora e proprietária da No Ato Produções, Lucélia Freire é atriz, produtora e pesquisadora em dança popular formada em Licenciatura Plena em Artes Cênicas na Faculdade Dulcina de Moraes. Em curso com Cristiane Sobral em 2007, lançou seu olhar também a dramaturgia. Em 2004, viajou pelo Brasil com o grupo de teatro de rua Brinca Aqui Brinca Acolá, dando início a sua atual pesquisa independente em cultura popular, firmando parceria com o mestre Jorge Marino em 2010, a fim de perpetuar a memória e raízes das danças populares pesquisadas.

SERVIÇO

NA SALA ADOLFO CELI DO TEATRO GOLDONI

Data: 2 a 12 de fevereiro de 2017

Hora: quintas à sábados, às 21h15; domingos, às 20h15

Local: Sala Adolfo Celi do Teatro Goldoni (EQS 208/209 – lote A Edifício Casa d’Italia – Asa Sul)

Ingressos: R$ 10 (meia entrada),

Informações: (61) 98425-6885

Classificação indicativa 14 anos

NO ESPAÇO PÉ DIREITO DA VILA TELEBRASÍLIA

Data: 17 de fevereiro de 2017

Hora: sexta, às 21h

Local: Espaço Pé Direito – Vila Telebrasília (Rua 01 Lote 23 – ao lado da Galeria de Arte)

Ingressos: R$ 10 (meia entrada), à venda na bilheteria do teatro, uma hora antes de cada sessão

Informações: (61) 98425-6885

Classificação indicativa 14 anos