Especialista lista dicas para driblar o sedentarismo infantil nas férias

O sedentarismo e a obesidade infantil vêm crescendo exponencialmente nos últimos anos, exigindo-se muita atenção. Durante a vida da criança e do adolescente, principalmente nesse período de férias escolares, os pais e educadores têm papel fundamental para mudar esse quadro.

É importante que as crianças utilizem o tempo livre para brincar com o mais variado repertório de atividades e instrumentos possíveis. Jogar bola, correr, nadar, pular corda e atividades ao ar livre são práticas imprescindíveis para despertar na criança hábitos saudáveis e desenvolver a coordenação motora.

Da mesma forma, materiais e leituras sobre alimentação saudável e menos industrializada, seja em piqueniques ou em casa, são benéficos para o desenvolvimento cognitivo e para a educação alimentar. Além disso, desenhos e atividades manuais também têm fundamental importância para o desenvolvimento cognitivo e da coordenação motora fina. Parece pouco, mas tanto o desenvolvimento motor (grosso e fino) como o cognitivo dos pequenos depende muito dessas simples atividades.

O coordenador do curso de Educação Física do Centro Universitário Estácio de Brasília fala sobre outras opções para evitar o sedentarismo. “Danças, ginásticas funcionais e atividades lúdicas são opções presentes em academias, clubes, colônias de férias e são oferecidas com valores diversos ou, ainda, gratuitamente e monitoradas por um profissional”, pontua.