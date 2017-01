Especialista fala sobre a escolha da escola ideal para os pequenos 

A primeira escola da criança é muito importante para a vida educacional dos pequenos. Um novo mundo e possibilidades de aprendizagens surgem no universo infantil cada vez mais cedo devido às necessidades profissionais dos pais. Muitos são os elementos importantes que precisam ser analisados para essa tomada de decisão. A coordenadora do curso de Pedagogia do Centro Universitário Estácio de Brasília, Helen Lima, elenca alguns pontos significativos para auxiliar os pais.

Visitar as escolas

Com as visitas, é possível conhecer toda a estrutura física. Neste momento, é importante observar aspectos como mobiliário, sanitários, janelas, portas, quinas e meios de acessibilidade, além de limpeza e conservação. Esses pontos minimizam acidentes e garantem instalações adequadas para os pequenos.

Proposta curricular e pedagógica

A escola deve ser regulamentada e cumprir as diretrizes da Secretaria de Educação do Distrito Federal e, também, as normas do Ministério da Educação. A equipe docente precisa ser qualificada e direcionada para a educação infantil. É, ainda, importante conhecer a proposta curricular e pedagógica da escola, a filosofia e a missão da escola, além do método de aprendizagem aplicado.

Hora de brincar

A decoração e o espaço para brincar devem estimular a criatividade e o desenvolvimento físico das crianças. Os parquinhos e os espaços de lazer são fundamentais, pois desenvolvem a coordenação motora e as relações sociais. Recursos lúdicos, brinquedos diversos, livros, espaços adequados para alimentação, descanso e higienização também devem ser considerados.