Especialista dá dicas de como utilizar de maneira correta a mochila escolar

Com a retomada das aulas nas escolas, a mochila escolar volta a fazer parte da rotina dos estudantes. Então, pais e educadores precisam estar atentos ao peso da mochila. A coordenadora do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio de Brasília, Keite Oliveira, explica pontos importantes para evitar os problemas causados pelo excesso de peso.

É preciso carregar a mochila de forma adequada, bem como levantar-se e retirá-la das costas com cuidado para não causar alterações posturais com o passar do tempo. O número de repetições durante o dia potencializa o estresse na coluna vertebral, provocando dores e lesões.

As principais alterações decorrentes do uso da mochila pesada são o desnivelamento do ombro e inclinações posturais. Um problema grave é a hipercifose (curva acentuada na coluna, conhecida popularmente como corcunda), caso em que o estudante projeta os ombros para frente tentando equilibrar o excesso de peso carregado.

Os pais e educadores devem fazer o acompanhamento do peso da mochila, atentos para que os materiais e objetos atendam à necessidade da aula ministrada no dia, evitando, assim, sobrecarga. As alças precisam estar alinhadas com a altura, próximas do corpo e não restringindo os movimentos dos braços e das mãos. O ideal é que o tamanho não ultrapasse a cintura e a carga não deve ser maior do que 10 % do peso corporal.