Entre os melhores DJs do mundo, Lee Foss agita a última My House do ano

Estamos chegando ao fim de 2017 e a cena eletrônica de Brasília só cresce. Para fechar o ano, a MyHouse Produções prepara a segunda e última edição da festa e, como não poderia ser diferente, o quarteto de empresários e produtores Henrique Ferreira, Davi Arnez, Thiago Secchi e Pedro Trindade não mediu esforços e investimentos para uma produção ainda mais surpreendente que as anteriores.

Para o dia 14 de novembro, a festa muda de local e aterrissa pela primeira vez – em quase 10 anos de história – no Estádio Mané Garrincha. O local, que tem seus anéis como novo point da noite brasiliense, assumiu o posto de queridinho da cena eletrônica, com projetos de grande porte que chegam a receber 5.000 pessoas.

O anel escolhido conta com 1.500m² totalmente cobertos, e espaço com capacidade (e expectativa) para cerca de 3.000 pessoas e receberá cenografia exclusiva assinada pela produção do selo, a mesma equipe responsável pelas edições anteriores.

Os amantes de música eletrônica que escolherem a festa para a véspera de feriado, poderão curtir o som dos DJs Fractall, nome por trás dos projetos Mix Feed e Sublime Music, Soldera, residente da Anzu Club, em Itu, além de criador do projeto FEWBEATS e do americano Lee Foss, membro-criador do aclamado coletivo eletrônico, Hot Natured e também da gravadora Hot Creations.

Lee já é nome conhecido no Brasil e em Brasília. Pelo Brasil, sua maior apresentação foi em um dos palcos do Rock in Rio, em 2015, ao lado do Crookers, Gui Boratto, Volkoder e Vintage Culture. Por aqui, o DJ promete dominar a pista com trabalhos promovidos em seus mais de 10 EPs lançados entre 2009 e 2015.

Outro nome que também promete ferver a pista é o de Baskhar Petrillo, irmão gêmeo de Alok. Nascido em Águas Claras e parte de uma família de artistas, o DJ é a mais nova aquisição do line up da festa. A gente tenta não comentar, mas quem consegue passar em branco com a informação de que ele é o irmão gêmeo do badaladíssimo Alok?

Baskhar e seu irmão já tocaram em dupla, viajaram para fora do país e decidiram seguir caminhos diferentes. Alok pode estar estourado na boca do povo, mas Petrillo trilha atualmente um caminho promissor, cheio de críticas positivas e referências sonoras de qualidade, como o australiano Flume.

As atrações não param no setor musical. Os bares também surpreendem com seis lounges assinados pelo Taj, além do bar que leva o selo Taj Pharmacy e traz drinks como Apperol Spritz, Ginger Gin Tonic, Hibiscos Gin Tonic e o drink de Gin Tônica já tradicional.

SERVIÇO:

My House

Quando: 14 de Novembro (terça-feira/véspera de feriado), às 22h

Onde: Estádio Mané Garrincha

Quanto: R$ 50, Ingresso + Copo (Primeiro Lote)

Atrações: Lee Foss, Soldera, Fractall, Simple Jack, Kubi, Beep Dee e Baskhar Petrillo

Pontos de Venda Físicos:

4i20 (Asa Sul / Asa Norte)

Vitorine (Terraço Shopping / Águas Claras)

135 Store (Sudoeste)

Ingressos Online:

https://goo.gl/2jgyxC