Em último dia em cartaz, espetáculo reflete sobre o voyeurismo da sociedade contemporânea

A história recente registra nomes como Edward Snowden (o analista norte-americano que revelou a existência de um sistema de vigilância global da NSA – Agência de Segurança Nacional dos EUA) e WikiLeaks (organização que divulga informações confidenciais vazadas de governos e empresas sobre corrupção, violações de direitos humanos, crimes de guerra) que confirmam a existência de uma grande aldeia global – prognosticada por Marshall McLuhan nos idos da década de 1960 – em que todos os movimentos são monitorados. Não estamos sozinhos, todos sabem disso. Vive-se sob o olhar do outro, interessado no outro, vigiando o outro. Foi a partir dessa reflexão que o dramaturgo argentino Santiago Serrano construiu a narrativa de A Autopsia de um beija-flor, texto inédito que chega agora ao palco do Centro Cultural Banco do Brasil, através do talento da Cia Plágio de Teatro. Com estreia prevista para 16 de dezembro, o espetáculo fará três semanas de temporada, com entrada franca.

A Autopsia de um beija-flor marca a nova parceria de Santiago Serrano com a Cia Plágio de Teatro, que já rendeu o premiado espetáculo Noctiluzes. Sob a direção de Sérgio Sartório, que divide a cena com André Deca, estará uma encenação que trata de tema relevante a todos os países da América Latina, que viveram e sofreram uma ditadura. Apesar de não abordar a ditadura como tema central, a peça mostra os resultados, que ainda colhemos, desses regimes. De maneira poética, filosófica, com humor ácido e suspense, o espetáculo levanta uma reflexão sobre o momento atual no mundo, onde os interesses pessoais estão acima dos públicos e onde a intolerância, o respeito ao próximo, a liberdade de expressão e a invasão de privacidade se banalizaram.

O espetáculo reúne uma equipe premiada, a começar pelos dois atores, Sérgio Sartório (que detém quatro prêmios de melhor ator em cinema e teatro) e André Deca (prêmios de melhor ator em festivais de cinema como Gramado e Brasília), além do cenógrafo e figurinista Roustang Carrilho (Prêmio SESC em 2012) e o sonoplasta Tomás Seferin (prêmios no festival Riocenacontemporânea e SESC). Todos eles estarão juntos a serviço da consagrada dramaturgia de Santiago Serrano, que já teve vários textos encenados no Brasil, com grande repercussão, como Dinossauros, Fronteiras, Eldorado, A Revolta e Noctiluzes.

O espetáculo

A encenação de A Autópsia de um beija-flor integra um projeto que vem sendo desenvolvido pela Cia. Plágio de Teatro de promover o intercâmbio de companhias brasileiras com a dramaturgia contemporânea latino-americana. E nada melhor do que montar o texto de um autor que conhece de perto o talento dos atores da companhia. O argentino Santiago Serrano escreveu Noctiluzes especialmente para a Cia Plágio de Teatro.

A trama narra a estória de um novato e um experiente, companheiros num trabalho que consiste em obter informações sobre a intimidade alheia, por encomenda. São voyeurs em nome de um contratante. Mas eles também são observados, por um mundo cheio de curiosos.

Texto enxuto e profundo, A Autópsia de um beija-flor se inspira na metodologia dos governos ditatoriais, fundamentada em situações de perseguição, espionagem de estado sobre personalidades, intelectuais e, neste caso, de um funcionário público e de uma esposa infiel, sua amante, a peça coloca em cena situações visíveis de polaridades. O espião é também espionado.

A Autópsia de um beija-flor reflete sobre os aspectos sócio-políticos, mas também sobre questões individuais relacionadas a uma palavra esquecida: “Ética”. Em um mundo onde o limite entre o bem e o mal está cada vez mais confuso, a peça transita nesse tênue limite.

SERVIÇO

Local: Centro Cultural Banco do Brasil

Endereço: SCES Trecho 2 – Brasília/DF

Data: dias 28 e 29 de dezembro, às 18h30 e 20h

Obs: Sessões com tradução em Libras e Áudio-descrição: dias 28 e 29, às 18h30 e 20h

Entrada franca

Classificação Indicativa: 14 anos

Informações: (61) 3108.7630