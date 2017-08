Dupla Jorge & Mateus leva romantismo ao Na Praia neste sábado

O projeto que transforma Brasília em uma cidade litorânea receberá ainda o baiano Tuca Fernandes em show marcado para domingo

O fim de semana será bem romântico no complexo Na Praia. Desta vez, quem anima o projeto que transforma Brasília em uma cidade litorânea é a dupla sertaneja Jorge & Mateus, atração da festa Mykonos marcada para este sábado (19/08). A noite vai contar ainda com os DJs Jonnes Veloso e Jorge Pyerre.

No domingo o clima vai esquentar com o show do baiano Tuca Fernandes e apresentação da banda Som na Praia. Serão dois shows distintos para deixar o público em clima de carnaval.

Jorge & Mateus

Responsáveis por algumas das levadas mais animadas do sertanejo universitário, como “Pode Chorar”, “De Tanto Te Querer”, “Voa Beija Flor”, “Querendo Te Amar”, “Amo Noite E Dia”, entre outras, os goianos Jorge & Mateus, da cidade de Itumbiara, interior de Goiás, ganharam projeção nacional e, hoje, são considerados uma das principais duplas sertanejas do Brasil. Pela primeira vez na programação do Na Praia, a dupla vai trazer canções da turnê 2017 e contemplará diversos hits que fazem parte dos 12 anos de trajetória dos dois, como “Nocaute”, “Logo Eu”, “Amo Noite e Dia”, “Seu Astral”, “Os Anjos Cantam” e “Sosseguei”. Os singles mais recentes da dupla, “Se o Amor Tiver Lugar” e “Medida Certa” também estarão no repertório que promete agitar o público.

Sobre o Na Praia

Dois anos se passaram desde que a primeira edição do Na Praia sacudiu Brasília pela primeira vez, em 2015, levando aos brasilienses um novo nível de entretenimento. Em 2017, entre os dias 1º de julho e 10 de setembro, o desafio de manter o alto nível de estrutura do complexo em complemento às atrações de peso é ainda maior: o Na Praia quer ir além da experiência e estimular a consciência do público para que, juntos, seja possível criar um mundo mais divertido e sustentável. Um mundo com respeito, positividade, pensamento coletivo e sorriso no rosto.

Com inspiração nas praias banhadas pelo mar mediterrâneo, o complexo deste ano tem 14 mil metros quadrados e uma estrutura impressionante, que transforma a orla do Lago Paranoá em uma versão reduzida da Grécia, um dos mais belos cartões postais do mundo. Com suas construções brancas e mar azul, o país é um forte exemplo da proposta do Na Praia para 2017: uma praia do amanhã, com o simples aliado à uma sofisticação natural, combinação ideal para fortalecer a ideia de um projeto que tem como principal estímulo ser totalmente sustentável.

Entre as novidades preparadas pelas produtoras R2 Produções, Medley Produções, Verri e Verri Produções e Agência Nout está uma programação formada por grandes nomes da música brasileira, com expectativa de público de 7 mil pessoas em cada megashow. O pontapé inicial foi dado com a festa Bomfim, no dia 1º de julho, com show do cantor Tomate. Nos demais sábados o clima é de muito agito, com apresentações do DJ Alok (Ibiza – 8/07), Gusttavo Lima (Santa Paella – 15/07), Aviões (22/07), O Rappa (Sardenha – 29/07), Ivete Sangalo (Santorini – 05/08), Vintage Culture (St. Tropez – 12/08), Jorge & Mateus (Mykonos – 19/08), Rael e Dennis DJ (Capri – 26/08), Durval Lelys e duo de DJs Jetlag (Creta – 02/09); Saulo e Simone & Simaria (Myrtos – 07/09); Luau do Natiruts (09/09) e Bell Marques (Navagio – 10/09). Os ingressos estão à venda no site www.tevejonapraia.com.br e no aplicativo Te Vejo Na Praia, disponível para iOS e Android.

O complexo funciona de sexta a domingo em julho e de quinta a domingo em agosto. Sexta tem happy hour, sábado tem show e domingo é dia de colocar o biquíni e aproveitar o dia na praia com programação para toda a família, incluindo área infantil. Em agosto, a programação da Quinta Cultural será retomada, a preços populares.

De sexta a domingo, as areias do complexo servem de palco para atividades ar livre, como aulas de futevôlei, funcional, dança, treino funcional, canoa havaiana, HIIT (treino de alta intensidade) e até campeonato de Cross Fit.

Serviço: Na Praia 2017

Quando: de 01 de julho a 10 de setembro de 2017.

Onde: Complexo Na Praia (SHTN, atrás da Concha Acústica)

Horários: sexta a partir das 17h, sábado a partir das 15h; e domingo a partir das 9h (os shows começam por volta das 16h).

Mais informações: www.tevejonapraia.com.br | facebook.com/tevejonapraia | @tevejonapraia

Pontos de venda: www.tevejonapraia.com.br e app Te Vejo Na Praia

Classificação indicativa: Sextas – 18 anos | Sábados – 16 anos | Domingos – Livre

Realização: R2 Produções, Medley Produções, Verri e Verri Produções e Agência Nout

Informações de ingressos:

Sextas-feiras (Happy hour) – a partir de R$ 50 (revertidos em consumação) – Preços de pré venda, sujeitos a alteração.

Sábado – Mykonos – Jorge & Mateus (19/08)

R$ 390 (homens) e R$ 320 (mulheres). Valores de meia-entrada. Preços de quarto lote, sujeitos a alteração.

Domingos (dias de praia) – a partir de R$ 70 (sendo R$ 50 revertidos em consumação) – Preços de pré venda, sujeitos a alteração.