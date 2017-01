Dupla brasiliense é a mais nova aposta do sertanejo

Rosana Jesus

rosana.jesus@jornaldebrasilia.com.br

Inspiradas por artistas como Marília Mendonça, Maiara & Maraísa e Simone & Simaria, que fazem bonito num meio musical que até bem pouco tempo era dominado por vozes masculinas, Ana & Ju é a mais nova dupla sertaneja brasiliense. Intérpretes e compositoras, as jovens – que sonham com o reconhecimento internacional – se uniram há seis meses para levar adiante um desejo que as acompanha desde criança. A festa de lançamento do duo acontece neste sábado, na Bamboa Brasil, a partir das 22h. A programação da noite conta ainda com Só Pra Xamegar, além dos sertanejos Heverton & Heverson e Willian & Marlon. A discotecagem fica por conta do DJ Gusttavo Carvalho.

Saiba mais Cantoras e compositoras, Ana e Ju estão gravando o primeiro disco, a ser lançado em breve.

O projeto vem com 12 faixas e tem a maior parte do repertório autoral, além de releituras de hits sertanejos.

“Estamos trabalhando há seis meses para divulgar para o público nosso trabalho no momento certo, agora. Estamos muito ansiosas com o show e não vemos a hora de mostrar o nosso carinho e paixão pela música”, destaca Ju.

No show de estreia, Ana & Ju leva aos palcos as canções inéditas que vão integrar o primeiro disco da dupla, como Cê Lembra, Né? e Orgulho Bobo. Também no repertório, músicas que se tornaram hits nas vozes femininas que dominam o mercado fonográfico atualmente, entre elas, Eu Sei de Cor, de Marília Mendonça; Você Faz Falta Aqui, de Maiara & Maraísa; e Duvido Você Não Tomar Uma, de Simone & Simaria.

Juntas desde junho do ano passado, Ana e Ju garantem que são como almas gêmeas. “Não tinha como ser com outra pessoa, tinha quer ser ela. Somos como irmãs que têm as mesmas ideias, gostos e vontades”, conta Ana, em entrevista ao Jornal de Brasília. “Nossa relação vai além da música, somos amigas. Nos ajudamos e nos entendemos, principalmente porque ambas somos mães. Parece que já nos conhecíamos em outra vida”, completa Ju, em seguida.

A primeira voz, Ana, que nasceu em uma pequena cidade do interior de Goiás, chamada Trombas, explica como começou a cantar: “A primeira vez que me apresentei em público foi em um festival da escola, eu tinha oito anos e acabei ganhando a competição. Depois disso, as pessoas começaram a falar que eu tinha talento, acreditei e decidi seguir carreira”.

“Vim morar em Brasília com 14 anos e participei de uma banda de rock na escola. Depois, fui para a faculdade e parei de cantar. Quando concluí a graduação em Jornalismo, voltei a cantar e me lancei em carreira solo”, lembra a goiana. Uma nova pausa aconteceu para que a jovem se dedicasse à nova profissão, mas o intervalo foi interrompido quando Ana encontrou Ju. “Tudo reacendeu e resolvemos que iríamos seguir com o plano da música”.

Perguntada sobre o espaço das artistas femininas no cenário sertanejo da cidade, Ana é enfática: “Vivemos em um momento muito forte desse estilo, as mulheres estão tendo o mesmo espaço ocupado pelos homens. Temos outras duplas de mulheres na cidade, mas acredito que estava na hora de trazer Ana & Ju para dar aquela estourada nas caixas (risos)”.

Forró e axé

A brasiliense Ju, que passeou por outros gêneros antes de aterrissar no sertanejo, vem de uma família de artistas. A mãe era cantora e sempre quis revelar o talento da filha: “Ela dizia que eu iria cantar, mas eu não dava muita bola até aceitar o convite para ser vocalista de uma banda de forró. Algum tempo depois fui morar no Maranhão para participar de outra banda”.

“Cheguei a ser frente de uma banda de axé, mas voltei para o forró. Passei um tempo em Minas Gerais e as coisas começaram a acontecer. Algum tempo depois também lancei carreira solo e acabei conhecendo a Ana”, relata Ju, que revela que não planejava cantar até a filha de 10 meses completasse 1 ano. “Quando ela estava com quatro meses, recebi a proposta da dupla e não resisti”, finaliza.

Serviço

Ana & Ju