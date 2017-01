DJ brasiliense sonha em ser reconhecido nacionalmente no mundo do funk

Hernan Araújo é destaque com mais de 3 milhões de acesso no palco mp3. O sonho do jovem é ser reconhecido nacionalmente pelo seu trabalho

No mundo da música há quatro anos, o Dj Hernan Araújo, de 21 anos, é destaque no palco MP3, tendo ocupado o 3° lugar no ranking de músicas mais acessadas no Distrito Federal, com mais de 3 milhões de acessos. Colhendo os frutos da carreira, o morador de Sobradinho sonha em ser reconhecido nacionalmente pela paixão ao funk. O jovem tem como ídolo o DJ Dennis.

Com um trabalho individual, Hernan conta que já recebeu propostas para integrar diversos grupos. “Não aceitei os convites porque quero continuar na carreira solo, por enquanto. Talvez, lá na frente, eu pense nisso”. Ele acrescenta que, além do funk, também toca outros estilos. “Dependendo do evento costumo agitar a festa com um pouco de tudo”.

O DJ destaca que a família o apoia e incentiva a carreira dele. “Meus familiares estão sempre me orientando e me dando forças para nunca desistir dos meus sonhos. Apesar de essa não ser a minha única fonte de renda, tenho vontade de viver apenas para isso. Sempre fui apaixonado pelo funk. Se tivesse que lutar por algo, eu lutaria para que esse estilo nunca acabasse.”

Hernan agradece o apoio de todos os que acreditam nele e garantiu novidades para este ano. “Meu carinho vai para todos que curtem meu trabalho, que sempre acompanham os bailes e fortalecem. Graças a Deus tenho um público maravilhoso e que a cada dia vem crescendo mais. Já quero avisar que em 2017 vem muitas novidades, aguardem”, finalizou.