Confira a programação da Caixa Cultural para fevereiro

O Teatro da Caixa Cultural começa o mês de fevereiro com o espetáculo cômico, {Entre} Cravos & Lírios do coletivo de artistas brasilienses BR S.A. A peça conta a história de dois vagabundos excêntricos que estão à margem da sociedade e que, ao se encontrarem, compartilham suas decepções na vida. Em cena, o morador do cemitério e o andarilho acumulador de lixo são interpretados por Denis Camargo e Ana Vaz. A montagem teatral, predominantemente não verbal, tem Lidiane Araújo como diretora e dramaturga e traz também as técnicas de palhaçaria de Ana Flávia Garcia. O espetáculo acontede de 3 a 5 de fevereiro, sexta e sábado às 20h e domingo às 19h. Os ingressos custam R$ 10 a meia entrada e a classificação indicativa é de 10 anos.

Música Cluster Sisters

O Teatro da CAIXA recebe a estreia em Brasília do grupo Cluster Sisters numa apresentação que resgata músicas do swing jazz das décadas de 30 e 40. O trio vocal é formado por Gabriela Catai, Giovanna Correia e Natália Lepri e tem no repertório versões das músicas “What a Wonderful World”, “Sing Sing Sing” e “Tico Tico no Fubá”; canções do primeiro álbum da banda, lançado em 2015. A banda é formada também pelos músicos Filipe Barthem, Diogo Burka, Bruno Cotrim e Wesley César. O espetáculo acontece dos dias 10 12 de fevereiro, sexta e sábado às 20h e domingo às 19h.Os ingressos custam R$ 10 a meia entrada e a classificação indicativa é de 12 anos.

Teatro Pentes

O Grupo Embaraça apresenta, no palco do Teatro da CAIXA, a identidade da mulher negra por meio do cabelo crespo, mostrando várias facetas do racismo ainda existente na sociedade. Desconstruindo estereótipos, as atrizes Ana Paula Monteiro, Fernanda Jacob e Tuanny Araújo se revelam em seus personagens por meio de seus corpos e de suas vivências particulares. Uma experiência de “teatro performático” que tem trilha executada ao vivo por uma banda formada por musicistas também negras. O espetáculo acontece de 17 a 19 de fevereiro, sexta e sábado às 20h e domingo às 19h. Os ingressos custam R$ 10 a meia entra e a classificação indicativa é de 12 anos.

Teatro Jogo de Cena

O Teatro da CAIXA recebe, mensalmente, os comediantes Welder Rodrigues e Ricardo Pipo que trazem, sob a coordenação de James Fensterseifer, o que há de mais novo na produção cultural da cidade. Num formato de programa de auditório, os apresentadores, integrantes da “Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo”, recebem os artistas convidados e comandam divertidas brincadeiras com a plateia. O espetáculo acontece no dia 22 de fevereiro, às 20h. Os ingressos custam R$ 10 a meia entrada e a classificação indicativa é de 14 anos.

Artes visuais

Com curadoria de Fernanda Pequeno, a mostra com obras de dez artistas brasileiros contemporâneos discute as relações de afeto na atualidade por meio de desenhos, objetos, performances, instalações, vídeos, esculturas e pinturas. Em exposição, obras de Alexandre Sá; Ana Miguel; Anna Maria Maiolino; Arthur Bispo do Rosário, Cristina Salgado; Daniela Mattos; Leo Ayres; Renato Bezerra de Mello; Ricardo Basbaum e Tunga. A mostra acontece até 26 de fevereiro, de terça-feira a domingo, das 9h às 21h, na Galeria Principal e Piccola I e II. A classificação indicativa é livre.

Artes visuais – Ozi – 30 anos de Arte Urbana no Brasil

Uma mostra com obras do artista paulistano Ozéas Duarte, mais conhecido como Ozi e um dos pioneiros do graffiti nacional. Com a curadoria de Marco Antonio Teobaldo, estarão em exposição documentos, registros fotográficos, depoimentos e obras marcadas pela técnica de estêncil. Um material raro que remonta à origem da street art no Brasil e que inclui obras nunca exibidas ao público, como as máscaras de estêncil criados pelo artista ao longo desses 30 anos. A mostra acontece na Galeria Vitrine, até 26 de fevereiro, de terça-feira a domingo, das 9h às 21h. A classificação indicativa é livre

Artes Visuais – Metamorfoses – O Papel no Acervo da CAIXA

Esta exposição apresenta mais de cinquenta obras do Acervo Artístico da CAIXA unidas pela similaridade do suporte, o papel. São desenhos e gravuras de importantes artistas brasileiros tais como Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Oswaldo Goeldi, Artur Barrio, Marcelo Gassmann, Djanira, Fayga Ostrower, Tomie Ohtake, Anna Bella Geiger e Glênio Bianchetti, dentre outros. A mostra acontece até 19 de março, de terça a domingo, das 9h às 21h, na Galeria Acervo. A classificação indicativa é livre.