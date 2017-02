Com mais de 12 milhões de seguidores na web, astros mirins chegam a Brasília

Luckas Moura, Mharessa Fernanda, Bia Jordão e Julia Simoura desembarcam na capital federal, pela primeira vez, no dia 11 de fevereiro. Os astros mirins vêm a Brasília respaldados pelo sucesso conquistado em telenovelas como Cúmplices de um Resgate, Carrosel e Chiquititas, respectivamente. A apresentação acontece no Villa Teen – o maior evento teen do Brasil, musical que será realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães (Eixo Monumental), no próximo dia 11 de fevereiro, a partir das 16h.

Com milhares de seguidores e inscritos em suas páginas em redes sociais, os jovens artistas já podem ser considerados formadores de opinião da nova geração. Juntos, têm lotado teatros Brasil a fora com o espetáculo musical, em que presenteiam os fãs com duas horas de show, com repertório que já está na boca dos fãs.

Atrações

O cantor e ator Luckas Moura começou a sua carreira artística muito cedo. Em 2010 foi o vencedor do quadro Tem um Justin Bieber lá em casa, do programa da Eliana. A partir daí, Luckas passou a ser conhecido e conquistou suas primeiras fãs. Em 2014, Luckas Moura lança sua primeira música de trabalho por nome de Rafaela, que foi bastante executada nas rádios do triângulo mineiro e nordeste do País. No mesmo ano, foi escalado para a novela Cúmplices de um Resgate. Desde então, virou uma das principais personalidades da web, com milhares de seguidores e fãs por onde passa.

Números do Luckas

Mais de 1,2 milhões de seguidores no Instagram. Apenas o clipe oficial da música Tanto faz, no Youtube, teve mais de 972 mil visualizações. Mais de 90 mil seguidores no Twitter. Mais de 41 mil curtidas em sua fanpage.

Mharessa Fernanda começou sua carreira artística bem novinha, ainda como modelo, desfilando em diversas cidades do estado de São Paulo para lojas e marcas locais. Participou também dos concursos “Miss Limeira” e “Miss São Paulo”, onde foi escolhida como “1ª Princesa” nas duas edições. Iniciou o ballet com 6 anos de idade, cursando até os 13 anos. Através do ballet, passou a se interessar mais por outras artes (Dança, Teatro e Televisão). Fez 05 anos de curso de Teatro. Seu currículo conta ainda com trabalhos na área da dança e da música. Também realizou vários castings para televisão (em canais de grande visibilidade) e participou de trabalhos de relevância nacional: foi a personagem Lola, da novela Carrossel, do SBT e, neste ano 2016, foi contratada novamente pelo SBT para ser a dublê da atriz e amiga Larissa Manoela na novela Cúmplices de um Resgate.

Números da Mharessa

Mais de 2,6 milhões de seguidores no Instagram. O seu canal no Youtube tem mais de 584 mil inscritos, e apenas um dos vídeos tem a incrível marca de 1.576.589 visualizações. Além dos 161 mil seguidores no Twitter.

A atriz e modelo Bia Jordão começou a sua carreira bem novinha e hoje já é conhecida nacionalmente graças ao seu talento e sucesso que vem fazendo na novela Cúmplices de um Resgate, do SBT, onde vive a personagem Julia Vaz.

Números da Bia

2,4 milhões de seguidores no Instagram. Mais de 195 mil inscritos em sua página no Youtube. Com apenas um dos vídeos alcançou a marca de 705.702 visualizações. 239 mil curtidas em sua fanpage e 256 mil seguidores no Twitter.

A atriz mineira Júlia Simoura começou a sua carreira cedo. Para se preparar para a carreira artística, ela fez curso de teatro no NET em Belo Horizonte, ganhou o concurso de Beleza New Look e participou também do Projeto Passarela. Júlia Simoura estreou na TV fazendo uma participação especial na Novela Chiquititas, onde ela interpretou a personagem da menina do lixão. Atualmente interpreta a personagem Sabrina em Cúmplices de um Resgate, também pelo SBT.

Números da Júlia

1,7 milhões de seguidores no Instagram. 174 mil seguidores no Twitter. Mais de 33 mil curtidas na fanpage oficial e 114 mil inscritos no Youtube.

SERVIÇO:

VILLA TEEN – O MAIOR EVENTO TEEN DO BRASIL com Luckas Moura, Mharessa Fernanda, Bia Jordão e Julia Simoura

Dia: Sábado, 11 de fevereiro de 2017, a partir das 16h.

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães (Eixo Monumental).

Classificação indicativa: livre.

Informações: (61) 9 8459-2312.

Ingressos

Poltrona superior: 40 reais (unissex).

Poltrona especial: 60 reais (unissex).

Poltrona VIP lateral: 100 reais (unissex).

Poltrona VIP + foto: 140 reais (unissex).

Poltrona VIP + foto + camarim: 280 reais (unissex).

*Valores referentes à meia-entrada e sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Pontos de vendas

Lojas da Bilheteria Digital (Brasília Shopping, Pátio Brasil, Alameda Shopping, Liberty Mall e Boulevard Shopping).

Vendas on-line: www.bilheteriadigital.com.br.