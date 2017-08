Coletivo Do Quadrado se apresenta no SCS dentro do projeto Q Cultural

O Coletivo Do Quadrado é a principal atração desta quinta-feira (17) no projeto Q Cultural, no Setor Comercial Sul de Brasília. A partir das 17h30, o público vai conferir os shows da dupla Tatá e Danú e de Wilson Bebel, fundadores do coletivo que tem o objetivo de reforçar a divulgação e a valorização da arte autoral do DF. A entrada é franca.

Tatá e Danú são compositoras e lançaram, em 2015, o disco O Leve, um trabalho com arranjos sofisticados e que traz uma mistura de ritmos como o samba, o maracatu, a ciranda e o ijexá. No show desta quinta-feira, acompanhadas pela percussionista Larissa Umaytá, também do coletivo, elas vão mostrar composições do próximo disco, que deve ser lançado ainda neste ano.

Uma das novidades é a canção “Foi foda quando você soltou a minha mão”, feita em parceria com Wilson Bebel. A música, uma ciranda com elementos do rock e do forró, venceu os prêmios de melhor intérprete vocal e melhor arranjo no Festival da Rádio Nacional FM, em dezembro de 2016. Na mesma noite dessa premiação, horas depois de cantarem na final do concurso, Tatá e Danú se apresentaram no Clube do Choro de Brasília, onde lotaram a casa e foram aclamadas pelo público.

O show do compositor Wilson Bebel no Q Cultural trará ao palco outros músicos do Coletivo Do Quadrado, como Renato Galvão (bateria), Luiz Ungarelli (percussão) e Henrique Alvim (guitarra), com uma mistura de samba, soul, MPB, pop, reggae e outros ritmos. Reconhecido dentro e fora de Brasília, Bebel tem na bagagem trabalhos como a produção e direção musical do disco O Leve, de Tatá e Danú. No momento, ele está em estúdio finalizando seu novo disco.

A noite terá ainda o som dos Djs Nagô e Mak, além de food trucks e food bikes. O projeto Q Cultural é uma parceria de órgãos do governo do Distrito Federal com a Associação Traços de Comunicação, que propõe a ocupação de espaços públicos com arte e a valorização do empreendedorismo e da cultura local.

SERVIÇO

Line-Up



17:30 – Abertura

17:45 – Dj Nagô – KombiAndo

19:00 – Tatá e Danu – KombiAndo

20:00 – Dj Mak – KombiAndo

21:00 – Wilson Bebel – Palco Traços

23:00 – Fim