Coletivo do Quadrado comemora aniversário com música e poesia

O Coletivo Do Quadrado preparou uma programação especial para a temporada de shows que vai comemorar seu primeiro aniversário nos dias 4, 11, 18 e 25 de outubro, sempre a partir de 19h30, no Teatro Sesc Garagem da 913 Sul. Importantes nomes da música e da poesia estarão no palco para festejar o sucesso de uma iniciativa que, nos últimos doze meses, abriu espaço para muitos artistas do Distrito Federal apresentarem o seu trabalho. Os ingressos custam R$ 10 a meia entrada.

A temporada terá, por exemplo, atrações como o talentoso compositor e cavaquinista Márcio Marinho, a cantora e compositora Letícia Fialho, Batuqueiras, Cantigas Boleráveis, o cantor e compositor Caçari e as poetas Tatiana Nascimento, Beth Jardim e Anna Cristo (veja a programação completa ao final do texto).

O Coletivo Do Quadrado foi criado em 2015 por um grupo de artistas autorais da música, da poesia, do audiovisual e de outros ramos da cultura. Por meio de uma parceria com o SESC-DF, que cede o Teatro Garagem para os espetáculos, o coletivo convida para o palco outros artistas, de diferentes estilos e cidades, permitindo ao público conhecer a diversidade e a beleza da produção artística autoral do DF. Dessa forma, o Coletivo Do Quadrado põe em prática sua principal diretriz, que é trabalhar pelo protagonismo das mulheres e das pessoas negras, sobretudo da periferia, na cena cultural local.

Essa diretriz está bem clara na programação. No dia 4 de outubro, por exemplo, o público vai assistir à apresentação da Roda de Autoras, que trará ao palco atrações exclusivamente femininas. No dia 25 será a vez da banda Som de Pretu, formada por cantores e músicos do coletivo e que vai mostrar composições de artistas negros do DF.

As temporadas de shows do Coletivo Do Quadrado já entraram para o calendário dos apreciadores da boa música. Cada noite se transforma em verdadeira audição, com o público encantado diante da beleza e do alto nível das apresentações. Nessa próxima temporada, a quarta desde outubro de 2015, a festa de aniversário promete ser ainda mais Do Quadrado, com atrações pra lá de especiais.

O virtuoso músico e compositor brasiliense Márcio Marinho, por exemplo, vai brindar o público com seu jeito incomum de tocar o cavaquinho cinco cordas, mostrando todo o talento que começou a construir aos 13 anos de idade, nas aulas com o tio Ricardo Farias, o “Tio Brito”. Com raro talento musical, aos 15 anos ele passou a atuar como solista do grupo Os Novos Chorões e, a partir daí, foram convites e mais convites para tocar no Brasil e em vários outros países. Hoje, com 15 anos de estrada, Márcio Marinho é cada vez mais requisitado, já tendo dividido o palco com grandes nomes da música como Hermeto Pascoal, Dominguinhos, Paulo Moura, Osvaldinho do Acordeão e Carlos Malta.

A festa do Coletivo Do Quadrado também terá o suingue e a beleza da apresentação do grupo Batuqueiras, formado apenas por mulheres, musicistas, brincantes e pesquisadoras da cultura popular brasileira e africana. Elas têm como referência os ritmos de maracatu, samba de coco, a ciranda e outras levadas. Sua principal característica é fazer um resgate da ancestralidade africana, mesclando-a com ritmos da cultura popular brasileira. O resultado são músicas que exaltam a força feminina e homenageiam Brasília e todo o DF. Vindas de diferentes cidades como Taguatinga, Ceilândia, Riacho Fundo, Areal, Plano Piloto, Águas Claras e Paranoá, essas mulheres artistas se juntaram com a intenção de proporcionar um batuque que pulsa e vibra no coração do seu público, com melodias cativantes e um som bastante diferenciado.

Outra atração confirmada é o talentoso cantor, compositor e instrumentista roraimense Caçari, radicado em Brasília desde 2009, quando logo se integrou ao grupo Capivara de música instrumental brasileira, composto por alunos da Escola de Música de Brasília e do Clube do Choro, onde também foi aluno. Foi no cerrado que Caçari identificou sua linguagem, seu caminho e sua maneira de interpretar, dando um novo significado a sua cultura nortista, mesclando-a com a música local. Em 2016 ele lançou seu CD “Santa Clara”, que tem a participação de artistas de renome como Alberto Salgado, Emilia Monteiro, Murilo Grossi, além de sua banda de estrada.

Serviço

Data:

Hora: 19h30

Local: Teatro Sesc Garagem da 913 Sul – Brasília/DF

Ingressos: R$ 10 (meia entrada)

Informações: Facebook | coletivodoquadrado@gmail.com

Classificação indicativa 14 anos

programação

4 de outubro – Roda de Autoras com: Priscila Lima, Letícia Fialho, Tatiana Nascimento Y Água (intervenção poética), Batuqueiras

11 de outubro – Márcio Marinho, Anna Cristo (intervenção poética), Cantigas Boleráveis

18 de outubro – Cacari, Beth Jardim (intervenção poética), Lista de Lily

25 de outubro – Som de Preto