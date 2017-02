WebSérie “Geração 21” será lançada em março

O projeto Cromossomo 21, idealizado pelo jovem Alex Duarte, será lançado no dia 6 de março, às 19h, no auditório do Dimension Office Park, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, com presença de famosos como Luciano Szafir, Luiza Tomé, Kadu Moliterno, Tatiana Monteiro, Saulo Meneghetti e Gilberto Marmoroche.

O projeto já representou o Brasil na ONU, viajou 18 Estados com tour de palestras, virou livro, teve seu filme premiado em Hollywood e agora se prepara para lançar uma websérie inédita sobre o protagonismo de jovens com síndrome de Down. Ela vai retratar 12 histórias de jovens de várias partes do Brasil que estão conquistando a independência através de suas profissões e escolhas.

“Este trabalho está mostrando pela primeira vez na história da Síndrome de Down no Brasil, como estes jovens estão conseguindo alcançar a autonomia e de que forma estão fazendo isso”, destacou Maria Thereza Antunes, médica e uma das integrantes da Federação Brasileira da Síndrome de Down.