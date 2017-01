Shopping apresenta “A Roupa Nova do Rei” neste fim de semana

O Clubinho do Pátio traz neste sábado (14) oficina de mágica, contação de histórias e a receita de sanduíche natural no Mini Chefs do Pátio, onde as crianças colocam a mão na massa e aprendem pratos incríveis. Já no domingo (15) tem recreação no Clubinho Baby, a peça “A Roupa Nova do Rei” e receita de smoothie no Mini Chefs.

Vale lembrar que todos estes eventos fazem parte do Clubinho do Pátio, um programa de fidelidade que dá prêmios e presentes para as crianças de 3 a 12 anos a cada dez participações. Para garantir o cartãozinho do filho, basta ir no balcão de informações do Pátio Brasil em qualquer dia e horário em que o shopping estiver aberto e fazer o cadastro. É bem simples e fácil. Aí quando a criança participar da contação de história, ganhará um carimbo. Da peça dos domingos, outro carimbo. No Mini Chef, mais um. E assim por diante. Eventos temáticos promovidos pelo shopping, como o show de mágica ou o evento da Tia Docinho, Páscoa, Arraiá do Pátio e bailinho de Carnaval também contam para a pontuação.

SERVIÇO

Data: 14 de janeiro

Hora: 16h

Local: Shopping Pátio Brasil

Informações: (61) 2107-7400

Entrada Franca

Classificação Indicativa Livre