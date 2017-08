Cinema do Boulevard Shopping apresenta “Carros 3” em sessão para crianças com distúrbios sensoriais

Com uma sessão voltada especialmente para o público com distúrbios sensoriais e suas famílias, a sessão azul é uma das atrações que acontecem sempre nas manhãs de domingo, uma vez por mês no Boulevard Shopping. Com exibição da sessão sempre às 10h30, a iniciativa, visa incentivar os pais a levarem os filhos ao cinema para assistirem um filme em um ambiente seguro e adaptado.

O filme da sessão é escolhido pelo público e, durante toda a exibição a sala fica com as luzes parcialmente acessas, o som mais baixo e o público poderá ficar à vontade para andar, dançar e se divertir.

O filme da vez será o “Carros 3”, que conta a história de Relâmpago McQueen, carro veterano das pistas de corrida que atravessa dificuldades após o surgimento do novato ainda mais veloz, Jackson Storm. Instigado a chegar ao seu máximo para combater o mais novo competidor, McQueen sofre um grave acidente durante a corrida e é obrigado a deixar o campeonato daquele ano. Para iniciar a próxima temporada, ele se junta ao seu patrocinador em busca de ajuda para combater Storm. Neste mês, a sessão acontece no próximo dia 20 de agosto (domingo). A exibição custa R$ 15 e é aberta para todas as pessoas.

A sessão conta com a presença de profissionais para fazer o acompanhamento e auxiliar as crianças na adaptação do ambiente e também os pais a lidar com as dificuldades que possam surgir na ambientação do filho a um espaço diferente. O objetivo é que a ida ao cinema funcione como uma extensão do trabalho terapêutico realizado, e o engajamento dos pais durante o processo do tratamento, além de proporcionar um momento de entretenimento para as famílias que muitas vezes limitam suas atividades sociais por receio de causar desconforto a outras pessoas.

Na capital federal

Em Brasília, o projeto está sendo realizado em parceria com a clínica Clifali e o Instituto NINAR, com profissionais que estarão à disposição durante todo o filme. Para cada sessão é usado um padrão e uma metodologia que garantem o conforto e a segurança das famílias. É realizado um treinamento com os voluntários que irão acompanhar a exibição.

No site oficial da Sessão Azul (www.sessaoazul.com.br) está disponível para download o material de Rotina de Cinema, produzido especialmente para crianças com autismo que estão indo ao cinema pela primeira vez. Além de Brasília, a iniciativa acontece em outras dez cidades, em cinemas do Rio de Janeiro, Campos, Nova Iguaçu, Niterói, São Paulo, São José dos Campos, Campinas, Santos, Vila Velha e Goiânia.

Serviço

Sessão Azul no Boulevard Shopping

Quando: Domingo, 20 de agosto de 2017, às 10h30

Onde: Cinema Kinoplex Boulevard Shopping Brasília-Setor Terminal Norte (STN) Conjunto J-Asa Norte-(2° piso)

Quanto: R$ 15 (meia entrada)

Classificação indicativa: Livre

Site oficial da sessão azul: www.sessaoazul.com.br

Informações: (61) 3448-3300 e www.boulevardbrasilia.com.br