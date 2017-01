Cine Planetário em 180º inicia temporada em shopping

O Alameda Shopping apresenta, a partir do dia 15 de janeiro, o Cine Planetário, montado em sua Praça Central. A atração é uma novidade para que, além da brincadeira (no caso dos pequenos), os filmes possam levar também aos maiores bastante aprendizado sobre curiosidades da astronomia. A atividade ficará no local até o dia 15 de fevereiro. Os ingressos custam R$20 (inteira) e R$10 (meia)

Com uma linguagem didática e atraente, os filmes fazem não somente os mini-astronautas, mas também os mais velhos mergulharem no grande universo dos planetas, astros e estrelas, principalmente daqueles que integram o Sistema Solar. Assim, toda a família curte o tempo do filme com muita informação, sem deixar que os espectadores se envolvam nas infinitas possibilidades da imaginação sobre a formação do Universo .

Estrutura

O Cine Planetário consiste em um domo inflável, de 36 metros quadrados, contendo equipamentos de projeção destinados a reproduzir filmes em 180º. Para maior conforto, há também piso emborrachado, que permite que o filme possa ser assistido deitado ou sentado.

O shopping disponibiliza, ainda, um instrutor responsável por organizar e orientar não apenas os pequenos, mas também os pais sobre a utilização do equipamento. Vale lembrar que os filmes são didáticos e provocam no público o interesse pela astronomia e, claro, contribuindo para a disseminação do conhecimento científico. A estrutura ficará montada na Praça Central do shopping, próximo à Bilheteria Digital

Serviço

Data: 15 de janeiro a 15 de fevereiro na

Hora: 10h

Local: Praça Central do Alameda Shopping

Classificação indicativa 6 anos

Programação

Manhã – (10h às 13h). Filme: Ilha de Vida (observação do Céu).

Tarde – (13h30 às 17h30). Filme: Três mil anos de observação do céu. Classificação: 15 anos.

Noite – (18h às 21h). Filme: A formação do Sistema Solar. Classificação: 12 anos.