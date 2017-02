Cia de Comédia Os Fantásticos apresenta Comédias Fantásticas neste fim de semana 

Tweet no Twitter

Em fevereiro, dos dias 4 a 26, sempre aos sábados e domingos às 20h, o palco do Teatro Brasília Shopping será da Cia de Comédia Os Fantásticos. A trupe reapresenta ao público uma série de esquetes de maior sucesso encenadas ao longo de seus quase dez anos de existência. Com incrível versatilidade de estilos e linguagens, o cômico ganhará os holofotes com personagens, imitações, mímica, clown e improviso.

A Cia de Comédia Os Fantásticos foi criada em agosto de 2008 pelos artistas Alexandre Soca e Raphael da Matta. Atualmente, também atuam no grupo os comediantes Rafael Cestari e Luciano dos Anjos. A Cia tem como principal característica a diversidade. Quem sai ganhando é o público, que pode curtir personagens realistas e surrealistas, imitações, mímicas, palhaçadas e muito mais. “A plateia participa e interage muito em nossos espetáculos”, adianta o comediante Alexandre Soca.

Dono de um estilo popular de humor, Alexandre tem como ponto forte os personagens femininos e o improviso. Soca fez participações em outros grupos reverenciados na cidade – De 4 é Melhor e Melhores do Mundo. Já Raphael domina a mímica e o clown, tendo como ponto forte o humor nonsense, inspirado em desenhos animados e com um estilo muito lúdico de fazer rir.

SERVIÇO

Data: de 4 a 26 de fevereiro

Hora: Sábado e domingo às 20h

Local: Teatro do Brasilia Shopping

Ingressos: R$ 25 (Meia entrada)

Informações: (61) 2109-2122

Classificação indicativa 14 anos