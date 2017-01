CIA Carroça de Mamulengos apresenta dois espetáculos na Caixa Cultural Brasília

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Em comemoração aos 40 anos de estrada do grupo brasiliense Cia Carroça de Mamulengos, a CAIXA Cultural Brasília abre suas portas para os espetáculos “Histórias de Teatro e Circo” e “Pano de Roda”. Nos dias 13, 14, 15, 20, 21 e 22 o público vai se encantar com os bonecos gigantes, palhaços com perna de pau, mágica e muita música. Os ingressos começam a ser vendidos neste sábado (7) por R$ 5 a meia entrada.

São oito filhos, duas netas, noras, genros e um ônibus que carrega em sua bagagem mais de um milhão de quilômetros rodados, centenas de espetáculos, milhares de espectadores e dezenas de bonecos. Nas andanças pelo Brasil, o grupo se alimenta da cultura popular brasileira e já é referência para outras companhias e artistas de Brasília, como mamulengos, palhaços, acrobatas e brincantes.

Em Histórias de Teatro e Circo, espetáculo clássico da companhia, os bonecos marcam a origem da entrada dos filhos em cena com a presença da burrinha Fumacinha, boneca que tem 30 anos. É um espetáculo musical, circense, inspirado nos reisados, nas folias, no teatro de bonecos. Usando a linguagem cameloturgia, na qual a comunicação é feita diretamente ao público como se não houvesse limite entre palco e plateia. O resultado é um espetáculo carregado de elementos reais e imaginários, que os brasilienses conhecem bem.

Já em Pano de Roda, a família homenageia os palhaços, personagens que encantam plateias e semeiam lembranças com sua simplicidade. O espetáculo é fruto da memória da companhia: uma verdadeira colcha de retalhos costurada com lembranças, experiências, vivências e aprendizados colhidos ao longo dos anos.

Oficina Brincantes

A Cia Carroça de Mamulengos também vai reunir o público para uma oficina no dia 21 de janeiro (sábado),com o objetivo de compartilhar seu processo de criação. São 50 vagas para que crianças maiores de quatroanos e adultos possam conhecer os bonecos, o cenário e o picadeiro. Além disso, poderão experimentar algumas práticas artísticas como perna de pau, brinquedos populares, pintura de terra, canções populares e jogos de palhaço.

Cia Carroça de Mamulengos

A Cia Carroça de Mamulengos é uma família de saltimbancos que há quatro décadas percorre o país com apresentações nos mais variados espaços. Ao longo de sua história, o processo criativo e artístico da companhia defende a preservação das festas e folguedos brasileiros, apresentando espetáculos, autos e cortejos tradicionais em diversas regiões do país.

Serviço

Data: de 13 a 15 e de 20 a 22 de janeiro

Hora: sexta 19h e sábado e domingo 17h

Local: Teatro da CAIXA Cultural ((SBS Quadra 4 Lotes 3/4)

Ingressos: R$ 5 (meia entrada)

Informações: (61) 3206-6456

Classificação indicativa livre