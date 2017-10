Chefs do La Table de Grand Cru vão buscar inspiração em terras peruanas

Os chefs Alexandre Aroucha e Leônidas Neto, do La Table de Grand Cru, embarcam no próximo dia 23 para Lima, no Peru. Acompanhados pela proprietária da casa Deise Lima, eles se unem a uma comitiva de Brasília para participar da Mistura – Feira Gastronômica Internacional de Lima. Os responsáveis pelas criações da cozinha do La Table vão pesquisar sabores e tendências na cidade, que tem se consolidado uma referência mundial em gastronomia.

O trio se une à comitiva organizada pelo Sebrae-DF, que fica em Lima até 29 de outubro. Um dos principais eventos gastronômicos do mundo, a feira reúne profissionais da cadeia produtiva de várias regiões do Peru, como pequenos agricultores, pescadores, restaurantes, chefs populares, produtores de cacau, chocolate, vinho, pisco, queijo e café. Um time com alguns dos chefs mais importantes do mundo tem participação confirmada na Mistura: Massimo Bottura, Ferran Adria, Virgilio Martinez, Alain Ducasse e Alex Atala.

Para imergir na cultura do país, Alexandre e Leônidas participam, durante a estadia, de visitas técnicas para identificar produtos, práticas e técnicas sobre a gastronomia local. Na feira, pavilhões temáticos vão promover degustação de produtos que tem elevado o país à referência gastronômica, como queijos, chocolates, cafés e vinhos. Para os chefs, a intenção é trazer novos elementos e inspirações para a cozinha do La Table.

Constante criação

À frente da gastronomia do La Table, Alexandre Aroucha e Leônidas Neto, se apoiam na missão de proporcionar uma mesa à altura dos vinhos oferecidos pela Grand Cru. Assim, os pratos criados por eles têm influência de vários países para uma experiência completa de harmonização com a bebida. O menu dos chefs reflete um constante processo de criação, em uma cozinha genuína e artesanal. Os pratos variam diariamente para que seja possível combinar alta gastronomia, sabor e saúde.

Nesse ano, o trabalho dos chefs deu ao restaurante o prêmio de melhor cozinha variada pela crítica da Veja Comer & Beber – Brasília – 2017/2018. Outro reconhecimento recente veio pela revista Encontro, que elegeu a casa como a Melhor Cozinha contemporânea de Brasília.