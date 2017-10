Casamentos viram shows com a Jukebox Club

O casamento é sempre um dia de sonhos. Sonhos que vêm da velha infância, daquele desejo guardado da entrada triunfal com o futuro (a) parceiro (a). Românticos, ou não, o fato é que o momento é lúdico e cheio de imaginações regadas à trilhas sonoras que passam pelas cabeças dos noivos. Sejam estas clássicas ou até as mais agitadas para as madrinhas, padrinhos, familiares, amigos e colegas caírem nas pistas de dança e reviverem momentos da história de cada um dos noivos.

Com o intuito de concretizar este sonho, artistas da capital federal especializados em Música e em Artes Cênicas abriram a Jukebox Club. A empresa é voltada para a realização de casamentos, formaturas, festas e demais eventos que envolvam música. A ideia é performar, cantar, tocar e interagir com os noivos e convidados para tornar, assim, a ocasião ainda mais inesquecível.

De uma forma diferencial, o diretor, cantor e produtor Ricardo Taveira reuniu uma equipe de primeira. DJs, banda, violinistas, pianistas, atores e técnicos em iluminação capricham em apresentações específicas para a cerimônia e, também, para a festa. Quem escolhe e manda é o cliente, que seleciona o repertório de acordo com sua preferência. Os artistas se reúnem, se preparam e garantem que ninguém vai se decepcionar. “Não há com o quê o casal se preocupar. A partir do momento que ele seleciona as músicas, nós ensaiamos vários dias, da forma que o cliente pediu. Podemos nos apresentar de forma mais contida e clássica, com apenas piano, violinista e vocais, assim como chegar na festa interagindo e até coreografando junto com as madrinhas e noiva, ou padrinhos e noivos”, explica o coordenador Ricardo Taveira.

Outra característica é que a Jukebox pode, também, estimular o casal na valsa e, ainda, as ansiosas para pegar o buquê a se soltarem e descontraírem para, quem sabe, garantirem seu novo parceiro (a). “A ideia é concretizar um sonho. Um dia que ficará marcado ainda mais na memória. Muitos clientes nos pedem para tocar musicais. Interpretamos e tocamos o que o casal decidir”, afirma Taveira.

Uma caixinha de sonhos

“Think of me, think of me fondly when we’ve said goodbye..”(ThinkofMe, de O Fantasma da Ópera), Summer Nights (da trilha de Grease – Nos Tempos da Brilhantina), Footloose (do filme Footloose– Ritmo Louco), Oh Happy Day (da comédia Mudança de Hábito) e até Bad Romance, de Lady Gaga, são canções que repercutem no repertório de mais de 100 músicas já preparadas para os noivinhos. Eles também podem escolher, inclusive, a forma como querem que os atores e músicos interajam, ou não, com os convidados.

A Jukebox pode, ainda, receberos convidados na festa e fazê-los cair na pista de dança. Madrinhas, noivos e convidados podem também ensaiar antes com os coreógrafos para fazerem parte da apresentação e se sentirem verdadeiros artistas. Se a noiva quiser fazer uma surpresa para o futuro marido ou, vice-versa, os ensaios em conjunto podem ser incluídos nos pacotes de casamento, que variam de R$ 3 mil a R$ 12 mil, de acordo com a necessidade do cliente. Além das apresentações, DJs, corais e até banda ao vivo também podem ser oferecidos. De dois a 15 músicos, todos estão preparados para fazer shows para todos os gostos. Basta relaxar, sonhar e casar!