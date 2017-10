Casa de Madeira realiza 2ª edição do Comer com Jazz

Os amantes do jazz e da boa gastronomia já podem anotar na agenda: o Casa de Madeira Empório e Restaurante realiza a 2ª edição do projeto Comer com Jazz, no dia 27 de outubro, às 20h30. O evento reúne clássicos da música jazz e um menu especial para a ocasião, assinado pelo chef Rafael Urdaneta. O menu e o show tem preço único de R$ 85 por pessoa.

Para esta edição, o cantor e guitarrista Tico de Moraes e o percussionista Sandro Alves com a apresentação “Nosso Som”. No show intimista os músicos passeiam por diversos estilos musicais como a música brasileira de Tom Jobim e Celso Fonseca, o pop de Paul McCartney e Peter Frampton, assim como o jazz de Cole Porter e dos irmãos Gershwin.

Para compor o cardápio da noite, o chef Rafael Urdaneta tomou como inspiração a lembranças do brasiliense típipo, com influência da comida caseira, feita por receitas que remetem à infância e passam de pai para filho. O chef explica sua inspiração adiantando os sabores esperados à mesa para a noite: “Nós do Casa de Madeira conversamos para bolar um cardápio que fosse algo simples, mas cheio de sabor”.

Nas entradas uma opção simples e conhecida, os nachos, mas diferencial de molho de queijo especial do chef. Nos pratos principais, uma influência grande de frutos do mar com temperos clássicos, e de opção de carne o medalhão com bacon, que é um grande conhecido e preferido dos brasileiros. “Nas sobremesas a proposta e inovar: uma tarte tatin utilizando pêra ao invés de maçã, e de segunda opção o brownie, que apesar de todos conhecerem, ninguém conhece minha receita própria, que eu desenvolvi”, completa o chef Urdaneta.

Entre as combinações, o cardápio inclui duas opções de entrada, prato principal e sobremesa:

Entradas:

Nachos com molho de queijo e bacon;

OU

Canapés de Brie, parma, geléia de cebola e rúcula;

Pratos principais:

Medalhão de mignon com bacon, manteiga de ervas e stack de batatas ao creme de leite e aroma de ervas e alho, salada*

OU

Talharim com camarões e molho de vinho branco e ervas finas.

Sobremesas:



Torta de pêra caramelizada com sorvete e farofa de nozes

OU

Brownie com calda de chocolate, sorvete de creme e biscoito amanteigado

Casa de Madeira Empório e Restaurante



Localizado na região do Jardim Botânico de Brasília, com vista privilegiada para o vale, o Casa de Madeira Restaurante e Empório reúne a boa gastronomia, clima de serra – como em Pirenópolis ou Campos do Jordão – e uma arquitetura aconchegante da construção que privilegia o vidro e a madeira.Misto de empório e restaurante, o negócio começou apenas como empório em maio de 2016. Um sonho do casal Carolina e Nelson Seade, gaúchos que chegaram em Brasília com vontade de empreender. Entre vinhos, cervejas artesanais, azeites e outros produtos de excelência para levar para casa, surgia a vontade dos clientes de aproveitar mais o tempo no lugar, que inspira horas conversa ou romance.

Serviço

Casa de Madeira Restaurante e Empório

Comer com Jazz – Show com Tico de Moraes e Sandro Alves

Dia 27 de outubro, às 20h30

Endereço: Avenida do Sol Condomínio Quintas do Sol, Q 2, Lote 50 – Jardim Botânico

Funcionamento: De quarta a sexta, das 17 horas à meia noite. Sábados das 11 horas à meia-noite e aos domingos das 11 às 17 horas.

Reservas: 3547-6001

Aceita todos os cartões