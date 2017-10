Cantora espanhola faz show inédito de canto Flamenco

Considerada uma das intérpretes mais importantes da música flamenca, Rocío Bazán é conhecida pelo profundo conhecimento da cultura do Flamenco e por sua disseminação pelo mundo. Sua maior característica, além da paixão pelo Flamenco, é a voz carregada de magnetismo que evoca todo o poder e força dessa arte milenar espanhola. Em curta passagem pela Capital, a cantora apresenta em um recital musical poético, onde leva a poesia em forma de canto, no dias 25 e 26 de outubro, às 19h30, no Instituto Cervantes de Brasília.

No show, o público terá contato com um repertório marcado pelos versos de ilustres poetas espanhóis, como Lorca e Alberti o Machado. A retirada dos ingressos deve ser feita na secretaria do Instituto Cervantes, a partir de 19 de outubro. Desde muito jovem, Rocío Bazán, sentiu a necessidade de expressar seus sentimentos através do canto, assim como seu bisavô José e sua avó materna Manuela. Por isso, em seus recitais, a cantora se utiliza da poesia que traz o lamento da terra que chora e envolve o mediterrâneo com suspiros. “É a poesia em forma de canto, desde a alma até a boca”, define Rocío Bazán.

Publicidade

A intérprete é conhecida pelo mundo por levar o Flamenco aos festivais de música. A intérprete já se apresentou na Inglaterra, Egito, Bélgica, Luxemburgo, Nova York, Grécia, Israel, Finlândia, Singapura e Brasil.

Serviço

Recital de música com Rocío Bazán

Dias 25 e 26 de outubro, às 19h30

Local: Auditório do Instituto Cervantes de Brasília

Endereço: SEPS 707/907 Lote D

Entrada franca

Telefone: 61 3242-0603

Site: brasilia.cervantes.es