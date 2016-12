Caixa divulga resultado das seleções para patrocínio em cultura

A Caixa Econômica Federal divulgou nesta quarta-feira (28) resultado da seleção dos projetos culturais a serem patrocinados em 2017. Os programas culturais da CAIXA contemplam: Ocupação dos Espaços da CAIXA Cultural, Apoio a Festivais de Teatro e Dança e Apoio ao Patrimônio Cultural Brasileiro. O resultado das seleções está disponível no site www.programasculturaiscaixa. com.br.

O Programa de Ocupação dos Espaços da CAIXA Cultural selecionou projetos para compor a programação em Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, no período compreendido entre os meses de março de 2017 e fevereiro de 2018, podendo ser estendido até fevereiro de 2019, em caso de projetos itinerantes (aqueles realizados em mais de uma Unidade). O valor máximo de patrocínio, por cidade solicitada, é de R$ 300 mil.

Cada proponente apresentou até dez projetos, podendo cada um ser realizado em uma ou mais cidades com CAIXA Cultural. Foram aceitos projetos de artes visuais (fotografia, escultura, pintura, gravura, desenho, instalação, videoinstalação, intervenção e novas tecnologias ou performances); teatro (contemporâneo, físico, circo-teatro, performance de palco); dança (contemporânea, clássica, dança-teatro); vivências (cursos, seminários, oficinas); música e cinema. Foram inscritos 4.820 projetos e selecionados 252, que se desdobrarão em torno de 400 eventos.

Programa CAIXA de Apoio a Festivais de Teatro e Dança:

A CAIXA selecionou, por meio do Programa, projetos de festivais de teatro, dança e de multilinguagem em todas as regiões do Brasil, a serem realizados no período de janeiro de 2017 a fevereiro de 2018. O valor máximo concedido será de R$ 300 mil. Foram considerados somente os festivais que contemplem a partir de cinco companhias ou grupos de teatro e dança participantes, e que tenham, no mínimo, dez espetáculos distintos, além de palestras, oficinas e cursos. Foram inscritos 527 festivais e selecionados 34 (9 de dança e 15 de teatro e 10 de multilinguagem).