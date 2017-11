Brasília recebe espetáculo inspirado na velocidade das redes sociais

Montagem de dança tem duas apresentações no Teatro dos Bancários, em 9 de novembro

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A Cia. Dançurbana apresenta no dia 9 de novembro em Brasília o espetáculo Fluzz. A montagem é apresentada em duas sessões, às 15h e às 20h30, no Teatro dos Bancários (EQS 514/515) e tem entrada gratuita. A obra mistura as danças urbana e contemporânea, além de improvisação para mostrar que o corpo é um grande comunicador. O nome fluzz deriva deriva dos termos fluxo o buzz, este último utilizado quando se fala em propagação de um assunto nas redes sociais.

O grande fluxo de informações e a velocidade da comunicação contemporânea serviram de base para a composição da coreografia, explica o diretor do espetáculo Marcos Mattos. “Nossa pesquisa durou três meses e buscamos mostrar o corpo como objeto desse boom de conexões a que estamos expostos no dia-a-dia”, define.

Publicidade

O título da obra faz referência ao trabalho de Augusto de Franco, escritor e investigador da “Nova Ciência das Redes”. A proposta de questionar os corpos e conexões em movimentos que dialogam com o mundo das redes coincidiu com os estudos do pesquisador, explica Marcos.

Na montagem, os dançarinos atuam como intérpretes e criadores. O elenco é composto por Adaílson Dagher, Ariane Nogueira, Irineu Ruach, Jackeline Mourão, Ralfer Campagna e Rose Mendonça. O grupo se vale de elementos das danças urbanas, como as marcações fortes e as contrações musculares. “Trabalhamos com a questão da velocidade cênica e também da pausa, que é extremamente necessária nos tempos em que vivemos”, detalha o diretor.

A trilha sonora é executada ao vivo pelo Vj Reginaldo Borges, que usa samples para compor a sonoridade eletrônica. Além da música, projeções são utilizadas durante a coreografia, com imagens compostas por cenas urbanas que ressaltam a arquitetura de cidades, reproduções de video-games e reproduções de trechos de reportagens de telejornais.

Fluzz foi apresentado em Campo Grande (MS), Goiânia (GO) e Anápolis (GO) e após as apresentações em Brasília volta a ser encenada na capital sul-matogrossense, cidade sede da Cia. Dançurbana. O espetáculo, em cartaz desde 2016, tem patrocínio da Lei Rouanet, O Boticário na Dança, Eletrobrás Furnas e Digix.

1 de 3

Sobre a companhia

A Dançurbana começou sua atuação em 2002, em Campo Grande e ganhou visibilidade nacional nos últimos anos, com espetáculos em cartaz em vários estados. Participou do projeto Palco Giratório 2014 e do Sesc Amazônia das Artes 2012. Ganhou por duas vezes o edital O Boticário na Dança e é a única companhia sul-mato-grossense a ter essa chancela. Sua atuação inclui também o contato com outras companhias de Campo Grande, funcionando como um espaço de ensaio e permanência coletivo.

SERVIÇO

Fluzz

9 de novembro, com sessões às 15h e 20h30

No Teatro dos Bancários (Entrequadra 514/515 Sul ,Bloco A)

Entrada gratuita

Classificação: livre

Informações: (61) 3262-9090