Brasilia recebe a quarta edição do festival gastronômico Panelas da Casa

Entre os dias 01 e 26 de fevereiro acontece, na capital federal, o festival gastronômico Panelas da Casa. Em sua quarta edição, o evento foi ampliado e acontecerá durante 26 dias, com reforços. São 15 marcas participantes em 25 endereços, com os estreantes que passam a integrar a confraria por comungarem da mesma filosofia do grupo: Café Savana, Carpe Diem, Jamón Jamón e Piccolo Emporium.

O evento brasiliense, que tem como proposta valorizar a gastronomia e a produção local, oferece menus completos criados especialmente para a ocasião, com entrada, prato principal e sobremesa, a um preço bem convidativo, R$43,90 por pessoa, (almoço e/ou jantar).

Para a primeira edição de 2017, o festival poderá ser conferido em 25 endereços das marcas Belini Pães & Gastronomia, Belini Café – The Coffee Experience, Bhumi Cozinha Orgânica e Saudável, Café Savana, Cantucci Bistrô, Carpe Diem, Dona Lenha, El Paso, Empório Árabe, Genghis Khan, Jambu, Jamón Jamón, Piccolo Emporium, Nossa Cozinha Bistrô e Veloce.

Com relação aos cardápios, cada casa elaborou sua entrada e prato principal. Já a sobremesa leva a assinatura de um dos outros restaurantes participantes. “A ideia é compartilhar o conhecimento, aguçar a criatividade e ampliar o intercâmbio dos membros da confraria Panelas da Casa.

A troca de criações de sobremesas também vai ampliar a parceria entre os membros e permitir que o público conheça na mesma experiência, sabores de mais de uma casa”, explica o empresário Andrei Prates.

Mantendo o grande objetivo de valorizar os fornecedores da região, os ingredientes para elaboração dos pratos são adquiridos de produtores locais. Para Alexandre Albanese, o festival não quer apenas movimentar a saúde financeira das casas participantes, quer fortalecer a economia local.

“Priorizando a compra de insumos de fornecedores do Centro-Oeste, buscamos promover um crescimento econômico em cadeia, desde o produtor até o restaurante”, declara.

E tem mais coisa boa. Dentro do mesmo espírito de união que move a confraria, o Panelas da Casa – em parceria com o projeto Bandoneón e Terraço Shopping – realiza oficinas gastronômicas gratuitas durante o período do festival. O projeto Bandoneón, do gastrônomo argentino Sebastián Parasole, envolve educação, comida, solidariedade e empreendedorismo. A ideia do veículo itinerante e sustentável, que funciona como uma cozinha móvel, é a de poder levar a gastronomia àqueles que buscam informação.

As inscrições devem ser feitas presencialmente no Balcão de Informações do Terraço Shopping, piso L1, de quarta à sexta da semana que acontece a respectiva aula, ou enquanto durarem as vagas. Serão disponibilizadas 30 vagas para cada aula. Só será permitida uma inscrição por CPF durante todo o projeto. Os organizadores pedem para as pessoas que estiverem interessadas a ajudar instituições carentes do DF, levarem 1 Kg de alimento não perecível no dia da oficina.

Saiba Mais

O Panelas da Casa criado pelos empresários Andrei Prates, Mateus Takano e pelo chef Alexandre Albanese, acontece em quatro edições anuais. A ideia do evento é fazer com que chefs, cozinheiros e restaurateurs exercitem toda sua criatividade, elaborando pratos saborosos com qualidade gourmet e que consigam expressar o conceito de cada casa, propiciando aos clientes uma experiência prazerosa, dentro de uma faixa de preço acessível.

Programação das Oficinas

DIA 28/01

18h – Simone / Jamón Jamón –

Fideuá com aioli: prato tipico da Catalunha com macarrãozinhos tostados em fio de azeite de oliva cozidos em caldo de peixe e frutos do mar e finalizados com camarões salteados. Acompanha aioli

19h – Alberto Nascimento, Beer sommelier da Colombina –

Desvendando a cervejaria artesanal / Aula – degustação

DIA 04/02

18h – David Lechtig / El Paso –

Ceviche passion do cerrado

19h – Alexandre Albanese / Nossa Cozinha –

Fudge de chocolate meio amargo com bacon beats, flor de sal e calda morango artesanal

DIA 11/02

18h – Mateus Takano / Genghis Khan –

Pad Thai – macarrão de arroz, com camarão, amendoim e ovos.

Receita bem tradicional da culinária thailandesa

19h – Luiz Guilherme, Luiz Gustavo, Gilberto Costa Manso/Bhumi

Detox – sucos detox

DIA 18/02

18h Leandro Nunes / Jambu –

Picadinho ao molho de café acompanhado de polenta de alho poró

19h Luiz Guilherme, Luiz Gustavo, Gilberto Costa manso / Belini Café

Teoria e pratica do café

Serviço

Festival Gastronômico Panelas da Casa

Quando: Entre os dias 01 e 26 de fevereiro

Valores: Valor menu (entrada + principal + sobremesa) R$43,90 por pessoa

Inscrições: Balcão de Informações do Terraço Shopping, piso L1, de quarta à sexta da semana que acontece a respectiva aula.

Informações Adicionais: Facebook – Panelas-da-Casa