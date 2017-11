Brasil Vexado abre nova unidade no Park Shopping

A 5ª unidade aberta em sistema fast casual, formato americano onde o cliente opta por uma proteína e entre acompanhamentos, abre as portas na praça de alimentação do Park Shopping. O cliente acompanha a montagem do prato, com receitas inspiradas na cozinha regional nordestina.

A escolha da carne é o que define o preço total da refeição (carne de sol R$ 26,90; burger de sol R$ 19,90 e bife ancho R$ 29,90), salada com até 5 ingredientes e um molho (mostarda com melaço, parmesão e italiano), até 3 acompanhamentos (baião de dois, macaxeira cozida e farofa) e molho para carne (requeijão, vinagrete e cebola na chapa).

Publicidade

Também o famoso x-bixin (hambúrguer de carne de sol nas versões completa R$ 13 e salada R$ 11) e as baguetes (de R$9 a R$11) podem ser montadas na frente do cliente, permitindo diferentes combinações de ingredientes e molhos. A chapa carne de sol com macaxeira (R$ 41) e um chopinho (a partir de R$7,50) completa o cardápio com a opção para happy hour.

“Abrir uma loja em um local tão importante como o Park Shopping era um desejo antigo. Aliado como um franqueado que entende de alimentação, foi um casamento perfeito”, ressalta um dos idealizadores da marca Estéfano Flenik, implementou o formato de atendimento estrangeiro pela primeira vez em fevereiro do ano passado, na unidade do Conjunto Nacional. Para os franqueados, esse formato garante atendimento rápido, economia, diminuição nos investimentos – que pode economizar quase metade do valor de uma loja convencional.

Outro diferencial da rede está na garantia de preparo dos ingredientes dentro da cozinha de cada estabelecimento. “Em tempos de alimentos ultraprocessados, isso garante o sabor de comida de verdade aos brasilienses” aponta Cleber Teixeira, que conheceu Estéfano na escola aos 15 anos.

História do Brasil Vexado

A paixão pela carne de sol veio de família: o pai de Cleber, Ronaldo Teixeira, é proprietário do restaurante Carne de Sol 111, um clássico da cozinha nordestina na capital. O filho enxergou no nicho uma oportunidade de negócio em formato inusitado para a cozinha regional: um delivery de carne de sol no Sudoeste. Não demorou até os clientes pedirem por mesas e cadeiras para consumo imediato. Era o início da marca Brasil Vexado.

A rede está presente em 8 pontos no Distrito Federal e 1 endereço em Palmas, no Tocantins. Até o final do ano mais duas lojas – em Taguatinga e Ceilândia – serão inauguradas. Com essa grande aceitação tanto por parte dos clientes como pelos franqueados, a marca já iniciou conversas com potenciais franqueados para o Estado de São Paulo.

Serviço

Brasil Vexado

ParkShopping, SAI/SO Área 6580 Praça de Alimentação (ao lado do Grande Muralha)

Aberto de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingo, das 12h às 22h.