Brahma Extra marca presença no circuito gastronômico brasiliense

Degustação da marca para visitantes inclui as três opções da cerveja na 29ª edição do Congresso Nacional da Abrasel

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Amantes da boa gelada podem apreciar os três rótulos de Brahma Extra – Lager, Red Lager e Weiss, hoje (17), na 29ª edição do Congresso Nacional da Abrasel, que acontece no Centro Universitário Iesb, na L2 Sul. É uma boa pedida para quem gosta de provar novos sabores e de apostar na criatividade ao harmonizar comidas com cervejas.

Ao visitar o stand da Ambev, que é patrocinadora do Congresso, das 9h às 22h, o público brasiliense terá a oportunidade de conhecer o amplo portfólio de bebidas da cervejaria e afiar o paladar. “A Brahma Extra une qualidade e referência em sabor, e é isto o que apresentamos aos visitantes no nosso espaço no Congresso. Queremos mostrar ao público local que a cerveja faz toda a diferença na hora de degustar um prato ou um petisco”, destaca Aline Gusmão, Gerente Regional de Marketing.

Publicidade

Sobre a Brahma

A marca, que está há 129 anos no mercado brasileiro, lançou, em 2015, os três rótulos de Brahma Extra: Lager (relançamento), Weiss e Red Lager. A cerveja tipo Weiss pode acompanhar pratos leves, combinando bem com massas e queijos. Esta cerveja é filtrada, tem receita à base de trigo e é dona de uma cor amarelo-ouro.

Já a tipo Lager destaca-se por ser intensa. Produzida com maltes especiais e de cor dourada, ela é dona de um sabor forte e marcante, combinando com carnes vermelhas e petiscos. Por fim, a Red Lager é encorpada e perfeita para aguçar a curiosidade. Por meio de maltes torrados e cor avermelhada, o sabor característico dessa cerveja traz uma novidade a cada gole. Combina com aves, peixes e saladas.

Distribuição de Brahma



A presença de Brahma Extra não fica restrita ao Congresso da Abrasel. Além de adquiri-la no portal Empório da Cerveja, o público já pode encontrá-la nos principais pontos de venda do Distrito Federal. No cenário gastronômico brasiliense, a marca também patrocinou neste ano a 12ª edição do Brasil Sabor, promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

—

SERVIÇO:

29º Congresso Nacional Abrasel

Data: 17 de agosto de 2017

Horário: das 9h às 22h

Local: Campus Edson Machado do Centro Universitário Iesb

Endereço: 613/614 Sul, Lts. 97 e 98, Av. L2 Sul