Boulevard Shopping recebe personagens do Mundo Bita nesta sexta

O desenho que conquistou os pequenos de todo o Brasil, agora também está no Boulevard Shopping Brasília. A turma do Mundo Bita estará no lounge em frente à Riachuelo, 2º piso, para uma sessão de fotos e interagir com a criançada que passar por lá. O evento acontece nesta sexta (20), das 18h às 20h.

Com histórias musicais, que aliam aprendizado e entretenimento, o desenho animado conquista um público cada vez maior. Na galáxia da alegria, entre os planetas música e circo, fica o Mundo de Bita, que é repleto de magia e diversão. Juntos, os personagens Lila, Dan e Tito vivem grandes descobertas e ensinam aos pequenos a importância da solidariedade com uma boa pitada de bom humor, o que torna tudo mais leve e prazeroso para os pequenos.

Publicidade

SERVIÇO

Sessão de fotos com Mundo Bita

Quando: Sexta-feira, 20 de outubro de 2017

Onde: Boulevard Shopping Brasília-Setor Terminal Norte (STN) Conjunto J – Asa Norte — 2º piso, lounge em frenta à Riachuelo.

Horário: das 18h às 20h.

Quanto: Entrada franca.

Classificação indicativa: livre

Informações: 0300-3131061

Site: www.boulevardbrasilia.com.br