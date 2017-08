Bonni e Belluco lançam clipe com participação de Jorge nesta sexta (18)

A dupla Bonni & Belluco lança nesta sexta-feira (18) o clipe da música “Eu Bebo”, que contou com a participação do cantor Jorge, da dupla Jorge e Mateus. A festa de lançamento acontece na Roda Show Bar.

Bonni e Belluco se conheceram em 2006 após serem apresentados por uma amiga em comum. Em 2007, no entanto, durante um churrasco, os dois deram início a dupla e desde então se apresentam em bares e casas noturnas de Brasília.

Após gravarem o primeiro CD, intitulado “Bonni e Belluco no Buteco”, as músicas “Ciumenta”, “Você Merece o Oscar” e “Capital Sertaneja” rapidamente caíram no gosto do público e começaram a tocar nas rádios do Distrito Federal e região.

A partir daí, as portas se abriram e a dupla começou a se apresentar em festas de peão e feiras agropecuárias, além de receberem vários convites para abrirem os shows de grandes nomes da música sertaneja como Jorge e Matheus, Rionegro e Solimões, Edson e Hudson, entre outros.

O segundo CD – “Meu mapa é você” – veio em 2009. Além das músicas inéditas, a dupla regravou grandes sucessos como “Joia Falsa” e “Cowboy Vagabundo”. Em 2010, lançaram o terceiro CD “Bonni e Belluco ao Vivo” e em 2013 gravaram o primeiro DVD.

Atualmente, a dupla Bonni e Belluco se prepara para lançar um novo trabalho, um EP com 5 faixas produzido pelo Cantor Rick Sollo e o produtor musical Marquinhos Nascimento, em parceria com o escritório Vibe Promoções Artísticas, administradora da carreira da dupla.

SERVIÇO

Show de lançamento clipe “Eu Bebo”

Sexta 18 de Agosto

Show com Bonni e Belluco

RODA SHOW BAR

SIBS Quadra 01, AE 04, Núcleo Bandeirante

INGRESSOS: R$ 20 UNISSEX até as 23 horas com nome na lista. Após 30