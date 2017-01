Bloco Encosta que Cresce comanda o pré-carnaval no Nilson Nelson

Em seu terceiro ano no Carnaval de Brasília, o Bloco Encosta que Cresce promoverá no dia 18 de fevereiro, às 15h, um pré-carnaval no estacionamento do Ginásio Nilson Nelson. A programação está recheada de atrações musicais, com apresentações do Grupo Cultural Batukenjé, Orquestra de Metais do Encosta (Axé), artistas locais e DJ’s. Nas edições anteriores, o bloco reuniu mais de 10 mil foliões e, para este ano, a expectativa é um público superior a 15 mil pessoas.

O crescente sucesso do bloco é atribuído à pluralidade de gênero de seus foliões, pela diversidade musical inspirada nos mais variados ritmos do carnaval brasileiro, como o Axé da Bahia, Frevo e Marchinhas de Recife, e Sambas Enredos do Rio de Janeiro.

“Nosso objetivo com o Encosta, como é carinhosamente chamado pelos foliões, é fazer um carnaval da diversidade, da alegria, do sorriso e da paz. Brasília já respira carnaval, e a animação já é total”, afirma Edson Sertão, um dos organizadores do evento.

Para este ano o bloco está ensaiando os mais variados hits do verão, como Deu Onda (G15), Flor de Reggae (Ivete Sangalo), Bang (Anitta), Nosso Santo bateu (Matheus e Kauan), Namorar pra quê (MC Kekel). Todas as músicas estão garantidas no repertório das bandas e serão executadas no trio elétrico.

Responsabilidade social

Com um diferencial que agrega valor ao projeto, o Bloco Encosta que Cresce formalizou uma parceria com a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis do Distrito Federal (Recicla Brasília), que consiste na doação de todo o material recolhido no local do evento à entidade.

Serviço:

Carnaval Bloco Encosta que Cresce

Data: 18 de fevereiro de 2017

Horário: 15h

Local: Estacionamento do Ginásio Nilson Nelson

Atrações: Grupo Cultural Batukenjé, Orquestra de Metais do Encosta- Axé, artistas locais e DJ’s

Entrada: franca