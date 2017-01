Bita e os Animais desembarca em Brasília

A montagem teatral Bita e os Animais, uma parceria da Companhia Regina Vogue e a Mr. Plot, traz aos palcos de Brasília o fenômeno que conquistou meninos e meninas por todo país.

O espetáculo é baseado nas animações de “O Mundo Bita”. Sensação infantil que é sucesso no Discovery Kids, Netflix e YouTube, Bita e os Animais é um convite à imaginação, num espetáculo para toda a família. Com canções e voz original já conhecida pelas família.

O Mundo Bita é um planeta que fica na Galáxia da Alegria, ao lado do planeta Música, do planeta Circo e de muitos outros astros divertidos. A principal missão do Bita é fazer com que os seus amiguinhos tenham experiências de aprendizado de forma leve e atrativa. Todas as músicas têm foco nos diversos ambientes da natureza em que vivem diferentes espécies.

Então, o Bita sai em suas viagens musicais cantando e brincando com muitos tipos de animais, apresentando os habitats, os costumes e principais características dos bichos, sempre com muita alegria.

Basta usar a imaginação e o Mundo Bita estará pertinho de nós, com histórias musicais encantadoras, que unem educação e alegria. Juntos com os amiguinhos Lila, Dan e Tito, podemos viver grandes descobertas e compartilhar momentos com mais amor e solidariedade. O musical está percorrendo várias cidades do Brasil. Em março de 2017, “Bita e os animais” chega à capital para animar a criançada e encantar toda a família. As apresentações acontecerão nos dias 11 e 12 de março no Teatro da UNIP, na 913 Sul.

Venha cantar com a gente!

Serviço:

BITA E OS ANIMAIS

Dias: 11 e 12 de março de 2017

Horários: sábado e domingo, às 15h

Local: Teatro UNIP – 913 Sul

Endereço: SGAS Quadra 913, s/nº – Asa Sul, Brasília – DF

Ingressos:

R$ 50 (meia)*

R$ 60 (ingresso social)** mais 1kg de alimento não perecível

R$ 100 (inteira)

QUEM PAGA MEIA*

– Estudantes* e professores da rede pública ou particular, maiores de 60 anos e portadores de necessidades especiais;

– Clientes CIATOY (na apresentação de um cupom fiscal de qualquer valor do mês de fevereiro ou março de 2017);

– Crianças DE COLO de até 2 anos e 11 meses, OCUPANDO O MESMO ASSENTO do responsável, não pagam. Será necessária a apresentação da certidão de nascimento na hora da entrada do espetáculo. Como os assentos são numerados as crianças DE COLO não poderão ocupar outro assento. Por questão de segurança não poderá haver pessoas em pé durante o espetáculo.

* O documento que comprova a meia-entrada será exigido na entrada do espetáculo. A carteirinha estudantil só é válida se estiver dentro do prazo de validade e mediante a comprovação de frequência emitida pela instituição.

INGRESSO SOCIAL**

– O Grupo Mais Brasil Entretenimento por meio do nãoperco Social proporciona um desconto exclusivo sobre o valor da inteira para aqueles que, juntamente com a compra do ingresso social, doarem 1kg de alimento não perecível (por ingresso). Os alimentos deverão ser entregues somente na entrada do espetáculo onde serão selecionados, embalados e distribuídos para instituições filantrópicas, movimentos sociais, comunitários e para famílias em risco social do Distrito Federal e entorno.

Vendas pela internet (com taxa de serviço): www.naoperco.com

Pontos de venda físicos (sem taxa de serviço)*:

Lojas Cia Toy e Belini:

Cia Toy Terraço Shopping (61) 3233-7240

Cia Toy Pátio Brasil (61) 3224-8334

Cia Toy Península Shopping (61) 3468-1727

Cia Toy Alameda Shopping (61) 3351-1963

Cia Toy Feira dos Importados (61) 3037-3782

Cia Toy Gilberto Salomão (61) 3248-7745

Cia Toy Iguatemi Shopping (61) 3468-3765

Cia Toy Águas Claras (61) 3435-2375

Cia Toy Parkshopping (61) 3233-6762

Cia Toy Taguatinga Shopping (61) 3024-1388

Cia Toy Valparaíso Shopping Sul (61) 3629-5310

Belini Pães e Gastronomia, 113 Sul (61) 3345-0777

*Pagamento somente em dinheiro. No dia do espetáculo, ingressos à venda também na bilheteria do Teatro a partir das 12h.

Acessibilidade: Sim

Classificação indicativa: Livre

Mais Informações: (61) 4101-1121 ou (61) 4101-1230

Produção local: Grupo Mais Brasil Entretenimento