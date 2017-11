Biblioteca do Bosque de São Sebastião recebe feira literária

Já disse Monteiro Lobato: “quem escreve um livro cria um castelo, quem o lê mora nele”. Com o objetivo de incentivar a leitura, principalmente na infância, a 1ª FLIB – Feira Literária da Biblioteca do Bosque vai reunir várias atrações para levar à região a mágica e a fantasia do mundo dos livros. O evento tem entrada franca e será realizado entre os dias 11 e 12 de novembro, na Biblioteca do Bosque, em São Sebastião.

Entre as atrações, está a sessão de autógrafos de “Era Outra Vez… Histórias Brincantes criadas pelas crianças do Ponto de Cultura Ludocriarte”. O livro traz contos e crônicas criados coletivamente pelas 90 crianças que participam do projeto. A inspiração veio das brincadeiras populares e do universo lúdico.“Escrever Era Outra Vez foi uma experiência muito rica e divertida, uma grande brincadeira.Hoje, posso dizer que sou escritora”, conta Lívia Helena, 14 anos, que participou dos dois livros publicados pelo ponto de cultura .

Publicidade

Os escritores mirins, que tem entre 6 e 14 anos, estarão no estande do Ludocriarte para a sessão de autógrafos no sábado. A programação literária também contará com o lançamento de “Terminal”, de Rômulo Neves, “Alma”, de Valda Fogaça, e “Sangue”, de Nanda Pimenta.

Nos palcos, apresentações teatrais com a Cia Três Amiguinhos, contação de histórias com Roney Calazans, além de apresentações musicais e discotecagem com artistas da região. O público também poderá movimentar as estantes de sua casa com o estande de Troca de Livros.

A 1ª FLIB traz ainda o Ateliê Itinerante Título Provisório, com livros e zines para venda, estandes de artesanato e do bazar da Casa Frida. Para matar a fome, uma praça de alimentação repleta de delícias. “É extremamente necessário um evento como esse, que valorize espaços para contação de histórias, para o fomento da literatura. É uma grande oportunidade para que as crianças entrem em contato com o universo tão rico da nossa cultura”, ressalta Isaac Mendes, artista convidado para o projeto.

A ação é realizada pela Biblioteca Comunitária do Bosque e conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura, da Secretaria de Cultura do Governo do Distrito Federal. Apoio: Concreto Tintas, Casa do Atleta, Mercado do Bosque, Boom, Título Provisório, Num Só Piscar, Movimento Supernova, Horta Girassol.

Serviço

1ª Feira Literária da Biblioteca do Bosque de São Sebastião

Quando: 11 e 12/11. Sábado, das 14h às 19h. Domingo, das 9h às 13h.

Onde: Biblioteca Comunitária do Bosque – Avenida 02, Quadra 18 Casa 16 – Residencial do Bosque – São Sebastião – DF

Quanto: Entrada Franca

Classificação indicativa: livre

Mais informações: 99856-0535 / 3203-4069 (Nanah Farias)