Beatles Para Crianças estará em cartaz na próxima semana

Considerado o melhor espetáculo infantil de 2016, Beatles Para Crianças estará em cartaz no Teatro UNIP, no dias 11 e 12 de fevereiro, ás 15h. Os ingressos custam R$ 50

Tudo começa no telão de LED que compõe a cenografia da banda, com uma animação que mostra as fases do quarteto de Liverpool em desenho animado. Depois, já com a banda no palco, outra animação convida as crianças à diversão e ensina os três primeiros movimentos básicos de rock. Daí para frente as crianças, totalmente tomadas pelo entusiasmo, dançam, cantam e aprendem canções históricas do quarteto.

Os pais também são tomados pela energia e animação, entram na dança com as crianças e a festa toma conta do lugar! Durante o show, o público canta, dança e ouve histórias que ilustram as letras das canções.

Quando parece que tudo está caminhando para o final da apresentação, uma surpresa! A banda convida algumas crianças para subirem ao palco e tocarem “Blackbird” com os mais de 70 instrumentos musicais e objetos sonoros que estão em cena. É um momento inesquecível para todos. Duas músicas depois é a vez dos adultos formarem um grande coral no palco cantando “Twist and shout”, e nessa hora os filhos assumirem as câmeras fotográficas. Um dos momentos mais marcantes do show é quando as luzes se apagam e os celulares se acendem criando aquele mar de luzes que todo bom show de rock tem!

Durante o espetáculo musical a banda exibe o vídeo do encontro que o vocalista Fábio teve com Paul McCartney e convida a todos para cantarem “Yellow Submarine”. E então, do alto, despencam mais de 200 bexigas coloridas e o local do show vira uma grande festa.

O medley “All you need is love” e “Hey Jude” fecham o espetáculo com uma mensagem de amor e de esperança para todas as crianças e adultos presentes.

Na porta de saída, um presente da banda. Cada criança recebe uma espécie de certificado de “Primeiro show de Rock da vida”. BEATLES PARA CRIANÇAS estará em cartaz em Brasília, no Teatro da UNIP, nos dias 11 e 12 de fevereiro, às 15h. Você e seus pequenos não podem perder!

SERVIÇO

Data: 11 e 12 de fevereiro

Hora: sábado e domingo, às 15h

Local: Teatro UNIP (Endereço: SEPS 913 Sul)

Ingressos: R$ 50 (meia entrada)