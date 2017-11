Batuque Coisa BOA convida brasilienses a realizarem a maior roda de samba de Brasília

A cerveja Antarctica dedicou-se neste ano a fazer coisas boas na Capital Federal. No clima da corrente do bem, ao reunir música, feijoada e a BOA, a cerveja promoverá, neste sábado (11), a maior roda de samba de Brasília no evento gratuito “Batuque Coisa BOA”, a partir das 13h, no Clube Ascade. Contará com a ilustre presença da cantora Mart’nália e de mais de 25 músicos da cidade. A retirada da prévia de ingresso pode ser feita no site da Influenza Produções. O evento é somente para maiores de 18 anos e está sujeito à lotação.

Após a terceira edição do evento no Rio de Janeiro, ocorrida no mês passado – que levou o samba para os arquivos do Guinness World Records com o registro da maior roda de samba do mundo –, o “Batuque Coisa BOA” desembarca em Brasília para também valorizar a cultura local e mostrar que o cerrado tem muito samba no pé.

Publicidade

Além da Mart’nália, a animação ficará por conta de representantes de Filhos de Dona Maria, Coisa Nossa, 7 na Roda (Antigo Adora Roda), Candangueiro, Já Chegou Quem Faltava, Samba do Peleja, Samba na Comunidade, Banda Pimenteira, Kanella de Cobra, Carnavália, Acadêmicos da Asa Norte, ARUC, Di Propósito, Santo Pecado, Batuque da Vela, Concentra Mais Não Sai, Mulheres de Samba e Samba Flores.

O público poderá saborear a tradicional feijoada, no valor de R$ 25, e o caldo de feijão, que custará R$ 10. A cada prato vendido, outro será doado para o Instituto Inclusão de Desenvolvimento e Promoção Social, localizado em Ceilândia Norte/DF, que proporciona serviços de convivência familiar e comunitária, gratuitamente, de proteção social básica para crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social.

1 de 4

“A cerveja Antarctica enaltece o samba e a musicalidade brasiliense. Com o empenho da marca de gerar coisas boas pela nossa cidade por meio de ações concretas, esperamos fazer a maior roda de samba que a capital já viu e festejamos juntos ao som e ritmo do gênero musical tão autêntico e democrático”, ressalta Maurício Landi, gerente de comunicação regional da Ambev.

—

Serviço – Batuque Coisa BOA

Data: 11 de novembro de 2017

Horário: a partir das 13h

Local: Clube Ascade

Endereço: SCES Trecho 2, Conjunto 10, Lote 18 – Asa Sul, Brasília

Ingressos gratuitos: https://www.sympla.com.br/batuque-coisa-boa__207296