Banda Lupa é uma das atrações do Festival Nas Estrelas

Representante da nova geração do rock brasiliense, a Banda Lupa se apresenta no próximo dia 4 de novembro (sábado), no Espaço Canteiro Central (Setor Comercial Sul), a partir das 16h. O show integra a programação do Festival Nas Estrelas, que faz um panorama musical do que há de melhor na capital federal. Além da Lupa, a festa conta ainda com nomes da cena autoral de Brasília como Zimbra, Pollares, Plutão Já Foi Planeta, San Lunes e Augusta.

Com o álbum de estreia, Lupercália Lupa promete desmistificar uma polêmica cada vez maior na nossa sociedade: o sexo. Inspirado em um festival pagão sobre a fertilidade, o tema do primeiro disco não é à toa. Ele pretende quebrar tabus sobre relacionamentos e falando sobre assuntos “proibidos”. O quinteto Múcio Botelho (vocal e guitarra), João Pires (bateria), Lucas Moya (baixo), Victor Cavalcanti (guitarra) e André Pires (teclado) também volta a atenção para uma música descolada e bem animada.

O destaque do novo trabalho, sem dúvida, vai para Justo eu, composta pelo vocalista Múcio Botelho, que não retira também a responsabilidade autoral dos amigos de banda. “Cada pedaço da música tem a contribuição de algum de nós. É esse o verdadeiro sentido da palavra conjunto”, brinca.

Com um rock alternativo maduro, o grupo decidiu investir ainda em um clipe bem-humorado para o já considerado carro-chefe do atual trabalho, lançado no fim de março. Minimalista, o clipe alterna imagens dos integrantes da banda com cenas que fazem referência à trocadilhos sexuais, com um tom bem-humorado.

Repertório conhecido dos fãs

Outras faixas são Quimera, Bem me quer e Quarto, que já foram apresentadas para o público na primeira demo da banda, que ocorreu em 2014, mas que sem dúvida revela a grande evolução e sintonia dos músicos e amigos. Além delas, Ninho também mostra a pluralidade sonora da banda.

Com mais de 30 mil acessos somente no clipe, e pelo menos 24 mil seguidores, no Facebook, a Lupa conseguiu transformar o sonho do primeiro disco em realidade graças ao financiamento coletivo, que arrecadou 150% do esperado. A relação próxima aos fãs e elogiada e faz com que a turma seja comparada, inclusive, com novos nomes nacionais, como Projota, Banda do Mar e Scalene.

SERVIÇO

Dia: sábado, 4 de novembro de 2017.

Horário: a partir das 16h.

Local: Espaço Canteiro Central (Setor Comercial Sul).

Informações: (61) 98104-9008.

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 16 anos.

INGRESSOS

30 reais (unissex).

*Valor referente à meia-entrada e sujeito a alterações sem aviso prévio.

PONTOS DE VENDAS

Overstreet – Conic e Gilberto Salomão

Direct Áudio – 114 Norte.

Vendas on-line: www.sympla.com.br.