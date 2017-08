Bamboa Brasil recebe o melhor do sertanejo no projeto Noites de Quarta

A Bamboa Brasil (Setor Hípico Sul) recebe novamente o projeto Noites de Quarta, que é consolidado e amado pelo público do sertanejo. A partir das 22h, da próxima quarta-feira (16), sobem no palco as duplas Henrique & Ruan e Wilian & Marlon, ambas consagradas no DF. Para os amantes de música eletrônica não faltará agitação, DJ Gusttavo Carvalho assume as picapes e também anima a pista de dança.

Henrique e Ruan começaram a cantar juntos há pouco mais de duas decadas, em Araxá (MG). Ambos eram amantes do sertanejo e por isso decidiram oficializar a dupla. O que era apresentação para familiares e amigos se tornou algo maior. Anos depois, a dupla veio para Brasília em busca de sucesso e, agora, com mais de 20 anos de carreira, nove CDs e um EP gravados, ganham cada vez mais espaço na capital federal. O último hit dos artistas é a música Nana Nina Não, em parceria com o forrózeiro Gabriel Diniz. A união de sertanejo e forró tem mais de 2 milhões de visualizações no Youtube.

No show, os sertanejos apresentam uma setlist já conhecida entre os fãs do estilo musical. Além do último single, eles apresentam Viva la vida, Alô DJ, Se eu tiver casado e Coitado desse cara. Os artistas também dão nova roupagem para as canções mais tocadas nas rádios.

Wilian & Marlon é presença certa nas Noites de Quarta da Bamboa, tão certo quanto é a animação do público quando a dupla está se apresentando. Reconhecidos não só no Distrito Federal, mas também na Bahia e em Minas Gerais. Os cantores misturam o sertanejo com um pouco do suingue baiano, uma união que coloca todo mundo pra dançar. Os artistas somam mais de 2 milhões de visualizações no Youtube, e trazem alguns de seus hits como, Mil vezes pior, E era eu e o mais novo hit, Segue o baile, para animar as Noites de Quarta.

A música eletrônica não poderia ficar de fora da festa, quem curte o ritmo contará com a presença do DJ Gusttavo Carvalho. O residente da Bamboa Brasil trará o melhor do estilo musical. Com dez anos de estrada ele promete agitar a pista passeado pelo seu low bpm e o house e suas vertentes. O DJ já fez parcerias de sucesso. Tocou com ícones da cena eletrônica mundial como Tocadisco, Fat Boy Slim, Abel Ramos, Steve Angelo e Keemo.

SERVIÇO

Dia: quarta, 16 de agosto de 2017.

Horário: a partir das 22h.

Local: Bamboa Brasil (Setor Hípico Sul).

Informações: (61) 3334-4450.

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 16 anos.



INGRESSOS

Com nome na lista, até às 23h: 30 reais (unissex).

Sem nome na lista, ou após às 23h: 50 reais (unissex).

*E-mail para envio do nome: quarta@bamboabrasil.com.br (enviar lista até às 19h do dia do evento).

*Valores referentes à meia-entrada e sujeitos a alterações sem aviso prévio.

PONTOS DE VENDAS

Vendas físicas: Bilheteria da Bamboa.