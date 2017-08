Atrações musicais para todos os gostos neste fim de semana

Larissa Galli

cultura@jornaldebrasilia.com.br

Das boates de Itumbiara para as areias do Lago Paranoá. A dupla sertaneja Jorge & Mateus é a atração deste fim de semana do complexo Na Praia (Setor de Clubes Esportivos Norte). Os goianos se apresentam pela primeira vez no evento em festa que acontece amanhã e que recebe o nome de uma das ilhas do mar Egeu que inspirou a edição deste ano: a ilha grega de Mykonos.

Uma das atrações mais esperadas desta edição do Na Praia, Jorge e Mateus têm nove álbuns gravados. Segundo eles, cada trabalho é uma oportunidade de viver, aprender e fazer coisas novas e diferentes. “Desde o começo da parceria, temos em mente que é preciso trabalhar muito, sempre pensando no público e mantendo nossa identidade. Talvez essa seja uma das maiores lições que a gente carrega, porque temos uma preocupação muito grande com a qualidade do que apresentamos à galera que curte nosso trabalho”, explica a dupla.

E é justamente por tamanha dedicação que, hoje, o duo é considerado umas das principais duplas sertanejas do País. Com uma discografia repleta de sucessos, os músicos trazem a Brasília canções do DVD Para Sempre Feito Nunca, que inclui os hits Sosseguei, Louca de Saudade e Paredes. “Temos um carinho muito grande pela galera de Brasília que sempre nos recebe com uma energia contagiante. Voltar à capital do Brasil é sempre motivo de alegria!”, declaram.

Os ingressos para curtir a festa, que começa às 15h e vai até 2h, custam R$ 390 (masculino) e R$ 320 (feminino). Os valores são de meia-entrada e referentes ao 4º lote. Informações: tevejonapraia.com.br. Não recomendado para menores de 16 anos.

Queridinha da internet

A cantora capixaba Ana Muller também desembarca na cidade. Ela se apresenta no Teatro dos Bancários (314/315 Sul), hoje, às 20h. O show faz parte da turnê de divulgação do seu primeiro EP e de sua recém-lançada coletânea, 2012-2016, que traz as dez canções acústicas mais pedidas pelo público, mas que nunca foram distribuídas oficialmente pela artista nas plataformas de streaming.

No palco, a artista, que chega à cidade com mais de 13 milhões de views no YouTube, passa por diversos estilos musicais, com destaque para o folk e para a MPB. O primeiro sucesso de Ana, intitulado Deixa, é uma das músicas presente no repertório.

Ingressos: R$ 30 (meia-entrada) e R$ 40 a inteira social (com doação de 1kg de alimento imperecível), no sympla.com.br. Classificação livre.

‘Carnaval em plena seca’

Outra atração musical de hoje é a Balada do Psi, que acontece na Bamboa Brasil (Setor Hípico Sul), a partir das 22h. Quem comanda a festa é o grupo Psirico que promete fazer um “Carnaval em plena seca de Brasília”, como conta o líder da banda Márcio Vitor, em entrevista ao Jornal de Brasília. É a segunda vez que o Psirico apresenta o projeto Balada do Psi – a primeira edição foi no Rio de Janeiro.

Márcio garante um repertório variado para as três horas de show preparadas pelo grupo. “Vamos tocar músicas novas e mais antigas, além de alguns funks para animar a festa”, diz o cantor. Uma das músicas mais recentes do grupo é Krau, que faz parte do DVD de 15 anos da banda baiana. “Essa canção surgiu da vontade de misturar ritmos: pagode futurista com uma pegada eletrônica, axé de raiz e influências da música hip hop e do funk. Queremos trazer essa novidade para o mercado brasileiro”, destaca Márcio.

Ingressos: Pista – R$ 45. Camarote – R$ 70. Valores referentes à meia-entrada e sujeitos a alteração sem aviso prévio. Informações: 3334-4450 ou 3342-2232. Não recomendado para menores de 16 anos.