Atividades recreativas infantis animam férias da criançada

O período de férias escolares ocorre entre dezembro e fevereiro no Distrito Federal. Com muitos dias livres, é interessante organizar um cronograma de atividades para crianças e adolescentes que não vão viajar.

Para a coordenadora do curso de Pedagogia do Centro Universitário Estácio de Brasília, Helen Lima, “São múltiplas as atividades que podemos realizar com as crianças, sem gastar muito, sobretudo aproximando pais e filhos, durante este período do ano. Resgatar brincadeiras simples como amarelinha, pique, esconde-esconde e, ainda, realizar atividades ao ar livres são ótimas opções”, explica.

Atividades como colônia de férias costumam oferecer cronogramas com práticas e brincadeiras lúdicas e psicomotoras, além de promover socialização para as crianças. Teatro, contação de histórias, cinema infantil, patinação no gelo, oficinas de culinária, atividades físicas estão inseridos na programação especial de férias em espaços culturais, shoppings e parques, com preços diversos ou gratuitos.

Para aproveitar o tempo em casa, uma boa pedida são as atividades manuais. Modelagens com massinha, pinturas e colagens diversas, fabricação de brinquedos com material reciclável garantem outras opções de atividades para as férias.