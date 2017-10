Atividades gratuitas de educação profissional oferecidas pelo Senac acontecem nesta quinta (26)

O Senac deu início às atividades da 4ª edição do Prêmio Excelência Senac, competição que tem como objetivo identificar o melhor desempenho dos alunos dos cursos de Cozinha, Cabeleireiro, Costureiro, Técnico em Enfermagem, Técnico em Design de Interiores e Técnico em Nutrição. Realizado pela primeira vez fora das unidades de ensino do Senac, o Prêmio Excelência traz como novidade a oferta gratuita de oficinas, palestras, aulas show, sorteios de cupons para descontos em cursos, feira de exposição de empresas parceiras, além de teste vocacional, mesa redonda com empresários e banco de oportunidades. As atividades acontecem até esta quinta-feira (26), das 8h30 às 21h30, na área externa do shopping.

A exemplo das edições anteriores, o Prêmio Excelência conta também com a apresentação do Projeto Integrador que tem o objetivo de integrar os alunos de todos os cursos, em cada uma das unidades da instituição, com iniciativas de inovação e excelência da educação profissional. Participando pela primeira vez do Prêmio Excelência, a Faculdade de Tecnologia Senac-DF criou um aplicativo que permite que todas as avaliações das competições sejam digitais, feitas com a utilização de tablets e tornando a contabilização dos pontos mais rápida e segura.

Durante o período de realização das atividades do Prêmio Excelência, 15 alunos do curso de Confeiteiro do Senac Ações Móveis estarão trabalhando na produção e montagem de um bolo de 160 kg. “São três professores com seus alunos que, ao final do trabalho, previsto para a tarde desta quinta-feira, apresentarão uma maquete da fachada do Pátio Brasil”, explica Maria Lucila Lins Lago, gerente da unidade móvel, destacando que os alunos fazem os cursos por meio de projetos sociais localizados nas cidades do Gama, Brazlândia, Ceilândia, Taguatinga e Estrutural. O bolo será cortado e servido às 17h.

A 4ª edição do Prêmio Excelência Senac-DF é realizada em parceria com a Fecomércio/DF, o Pátio Brasil Shopping e representantes do comércio.

Confira a programação, que também está disponível no site www.df.senac.br

26 de outubro – quinta-feira

OFICINAS

Técnico em Enfermagem

· Ginástica facial: rejuvenesça fazendo caretas – 18h30 às 19h30

· Personalize seu próprio cosmético – 20h às 21h

Técnico em Nutrição

· Como elaborar sucos detox, antioxidante e energéticos – 18h30 às 19h30

· Como elaborar e montar salada no pote – 20h às 21h

Técnico em Design de Interiores

· Iluminação de espaços: quantidades e locais corretos – 18h30 às 19h30

· Paisagismo: intervenção verde no Design de Interiores – 20h às 21h

Cabeleireiro

· Encontro dos barbeiros: aberto à participação do público – 18h30 às 19h30

· Encontro dos barbeiros: aberto à participação do público – 20h às 21h

Cozinheiro

· Carne de sol: Processo de Salga e Brandade Sertaneja – 18h30 às 19h30

· Aprenda a fazer e decorar doces natalinos – 20h às 21h

Costureiro

· Formas práticas de produzir nécessaire para o seu uso ou para vender – 18h30 às 19h30

· Componha seu vestuário produzindo seus próprios acessórios dentro da costura – 20h às 21h

AULAS SHOW e PALESTRAS

Sala Multifuncional

· Palestra Empregabilidade: dicas de como entrar no mercado de trabalho – 8h50 às 9h40

· Palestra Recursos Humanos: simplificando o processo seletivo e criando diferenciais competitivos – 10h às 10h50

· Aula show – Tratamentos para eliminar a gordura localizada – 11h10 às 12h

· Palestra – Sintonia com o mercado de trabalho: estratégias para recolocação no mercado – 14h às 14h50

· Palestra – Sistemas de Segurança Eletrônica (CFTV) para segurança Pública – 15h10 às 16h

· Aula show – Técnicas de como falar em público sem grandes dificuldades – 16h20 às 17h10

· Palestra – Fábrica de Software: aprenda como são elaborados – 18h50 às 19h50

· Palestra – Gestão de Projetos com Canvas- 20h10 às 21h10

Sala Gastronomia – Aulas Show

· Técnicas de cortes de carne: classificações e características – 8h50 às 9h40

· Aprenda a fazer rosquinhas caseiras – 10h às 10h50

· Alimentação saudável: aprenda a fazer pratos saudáveis – 11h10 às 12h

· Petisco de boteco: criatividade e bom gosto na cozinha para apreciar uma boa bebida – 14h às 14h50

· Quiches: aprenda receitas práticas e saudáveis – 15h10 às 16h

· Aprenda formas práticas de elaborar Mini pizzas – 16h20 às 17h10

· A arte da culinária Japonesa: técnicas e cortes – 18h50 às 19h50

· Drinques especiais: truques que irão favorecer o paladar – 20h10 às 21h10

Vitrinismo

· A vitrine e suas estratégias de venda – 8h50 às 9h40

· A cor na composição da vitrine e a harmonia dos elementos – 10h às 10h50

· Técnicas de exposição: durabilidade de uma vitrine – 11h10 às 12h

· Composição da vitrine, equilíbrio visual e material decorativo – 14h às 14h50

· A vitrine e suas estratégias de venda – 15h10 às 16h

· A cor na composição da vitrine e a harmonia dos elementos – 16h20 às 17h10

· Técnicas de exposição: durabilidade de uma vitrine – 18h50 às 19h50

· Composição da vitrine, equilíbrio visual e material decorativo – 20h10 às 21h10