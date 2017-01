Arnaldo Antunes se apresenta na Caixa Cultural na próxima semana

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A CAIXA Cultural Brasília apresenta do dia 26 a 29 de janeiro, o show do cantor e compositor Arnaldo Antunes. A casa é sua vai revisitar a memória musical do artista, apresentando suas canções mais conhecidas com novos arranjos musicais. Os ingressos começam a ser vendidos, neste sábado (21), por R$ 10 a meia entrada.

O cantor fará uma apresentação intimista, acompanhado de Chico Salem, no violão e guitarra, e André Lima, nos teclados e sanfona. Com a nova sonoridade das canções, o artista revisita sua memória musical, evidenciando mais ainda as letras.

Recheado de grandes parcerias e de canções que se tornaram símbolos da MPB e do Rock nacional, o repertório terá músicas como Não Vou Me Adaptar, O Pulso, Alegria, Essa Mulher e Muito Muito Pouco. O compositor também apresentará canções escritas em parceria com Paulo Miklos, Marisa Monte e Carlinhos Brown, Liminha, Alice Ruiz, entre outros.

Sobre o artista

Arnaldo Antunes nasceu em 1960 na cidade de São Paulo. Poeta, cantor e compositor, ele integrou o grupo Titãs, com o qual gravou sete discos. Em carreira solo desde 1992, já lançou os discos Nome, Ninguém, O Silêncio, Um Som, O Corpo, Paradeiro, Saiba, Qualquer, Ao Vivo no Estúdio, IêIêIê, Ao Vivo Lá em Casa, A Curva da Cintura, Acústico MTV e Disco.

O cantor participou ainda do projeto Tribalistas, junto de Marisa Monte e Carlinhos Brown. Para o público infantil, teve o Pequeno Cidadão, com parceria de Edgard Scandurra, Taciana Barros, Antônio Pinto e seus filhos.

Além da música, Arnaldo Antunes publicou vários livros no Brasil. Entre eles está Psia, Tudos, As Coisas, 2 ou + Corpos no Mesmo Espaço, 40 Escritos, Como É Que Chama o Nome Disso e N. D. A.

Serviço

Data: de 26 a 29 de janeiro

Hora: quinta a sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro da CAIXA Cultural Brasília (SBS Quadra 4 Lotes 3/4)

Ingressos: R$ 10 (meia entrada)

Informações: (61) 98654-2569

Classificação indicativa livre