Após o sucesso da primeira temporada, espetáculo infantil Miraculous volta a Brasília

Sucesso nas telinhas entre crianças e jovens de todas as idades, o desenho animado Miraculous – as aventuras de LadyBug volta aos palcos do Distrito Federal. O Espetáculo fica em cartaz entre os dias 10 e 18 de junho, com sessões sempre às 17h, no Teatro da Caesb (Águas Claras). Os fãs do desenho terão uma super chance de ver ao vivo a personagem Marinette Dupain-Cheng se transformar na super-heroína LadyBug, para combater o mal. Crianças vestidas como os personagens vão ganhar uma incrível surpresa, já na entrada.

Os ingressos custam 60 reais, a inteira, e 30 reais, a meia-entrada. Correntistas do Banco BRB pagam 25 reais, mediante apresentação de qualquer cartão do banco no ato da compra. Os interessados podem adquirir nos pontos físicos da Central de Ingressos ou pelo site www.bilheteriadigital.com.br. Além da bilheteria do teatro, nas sextas que antecedem as sessões (09 e 16), das 10h às 18h, nos sábados (10 e 17) e domingos (11 e 18), das 13h até o início do espetáculo.

Publicidade

Assim como no aclamado desenho, o espetáculo retrata a história de uma menina aparentemente normal do ensino médio chamada Marinette Dupain-Cheng, e de seu colega de classe, Adrien. Quando o mal surge, Marinette transforma-se em LadyBug e ganha o poder da sorte, enquanto Adrien transforma-se em Cat Noir e ganha o poder da má sorte. No entanto, nenhum deles sabe a identidade secreta do outro. Marinette não faz idéia de que sua paixão da escola, Adrien, é Cat Noir, enquanto Cat Noir não sabe que sua paixão, Ladybug, é na verdade, Marinette. Juntos eles lutam para proteger Paris do misterioso vilão Hawk Moth. E agora? Será que dessa vez o bem vencerá o mal?

Os personagens convidam a plateia a navegar nos seus sonhos, embalados por recursos lúdicos e pela interatividade com a plateia. Na montagem, realidade e fantasia são valorizadas pela expressão corporal dos atores, pela música, pela utilização dos símbolos, pela cenografia e pelos figurinos, destacando a linguagem cênica contemporânea da montagem.

A peça tem como objetivos despertar na criança a imaginação, a preocupação com o amor, amizade ao próximo, família e luta pelos seus objetivos. O espetáculo percorre os caminhos do imaginário, do onírico e da beleza lúdica, utilizando recursos do Teatro de Imagem e do Teatro Físico.

SERVIÇO

Dia: 10, 11, 17 e 18 de junho de 2017.

Horário: sábados e domingos, sempre às 15h.

Local: Teatro da Caesb (Avenida Sibipiruna – Águas Claras).

Informações: (61) 98459-2312 Marcelo / (61) 98104-8835 Julia / (61) 98413-0850 Cristiano.

Classificação indicativa: livre.



INGRESSOS

60 reais (inteira) e 30 reais (meia-entrada).

*Correntistas do BRB pagam 25 reais, mediante apresentação de qualquer cartão do banco.

*Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.

PONTOS DE VENDAS

Bilheteria do teatro: na sexta (Dias 09 e 16 ), das 10h às 18h, e no sábado (Dias 10 e 17) e domingo (Dias 11 e 18), das 13h até o início do espetáculo.

Central de Ingressos: Brasília Shopping (W3 Norte), Alameda Shopping (Taguatinga), Pátio Brasil (W3 Sul). Boulevard Shopping (Asa Norte) e Libert Mall (Setor Comercial Norte).

Vendas on-line: www.bilheteriadigital.com.br.