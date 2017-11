Alinne Rosa comanda o Baile do Zodíaco neste sábado (11)

Os astros apontam para um grande evento no próximo dia 11 de novembro, o Baile do Zodíaco. Realizada no Estádio Nacional Mané Garrincha, a partir das 23h23, a festa conta com atrações estreladas como as cantoras Alinne Rosa e Lorena Simpson. Juntas, as artistas aproveitam para apresentar o hit do DJ Tommy Love, Shake it out, lançado em fevereiro deste ano, em que as musas dividem os vocais. À frente das picapes, os DJs Filipe Guerra, Gael Augusto, Bruno Pallace e Diogo Goyaz embalam a pista com os principais sets tocados mundo afora. As presenças do comediante David Brazil e da dançarina Ranger Amarela prometem deixar a noite ainda mais alegre.

Os ingressos, que custam 80 reais (pista) e 120 reais (camarote), já estão à venda em pontos como A Loja.com, na Asa Sul; San Sebastian e Óticas Diniz, em Águas Claras. Quem preferir, também poderá adquirir as entradas on-line (sujeito a taxa de conveniência) pelos sites www.sympla.com.br ou www.furandoafila.com.br. Os valores são referentes à meia-entrada e sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Dona de uma das vozes mais marcantes do carnaval de Salvador, Alinne Rosa celebra em 2017 a consolidação da sua carreira solo. A baiana de Itabuna só tem motivos para comemorar, afinal, o ano foi marcado pelo sucesso do seu primeiro DVD solo, País da fantasia – gravado em Salvador, no ano passado –. Com 15 faixas, o álbum é composto de canções que já estão na boca dos fãs, entre elas, Lágrima das inimigas, Isso aqui é Salvador, Pula aê e Só que não. Para os fãs saudosos, Alinne ainda irá interpretar os seus maiores sucessos como Complicamos demais e Chegue chegando.

Já Lorena Simpson trará à capital federal a turnê Hey hey!, com novas versões das músicas que a consagraram como a diva da house music e hits das pistas em versões exclusivas. Entre elas All of me, This moment, Sirens e To the ground. Com oito anos de carreira cantando em inglês Simpson possui mais de 10 singles lançados e uma música em parceria com DJ Filipe Guerra, que também participa da festa, Brand new day. Lorena conquistou espaço internacional. Teve seus hits tocados nos Estados Unidos, Europa e Ásia, além de apresentações em seis países e em todo território nacional, totalizando mais de 450 shows e levando fãs a lotar casas noturnas, grandes festivais de e-music e Paradas LGBTs.

SERVIÇO

Dia: sábado, 11 de novembro de 2017.

Horário: às 23h23.

Local: Estádio Nacional Mané Garrincha (Eixo Monumental).

Informações: (61) 98136-7761.

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 18 anos.

INGRESSOS – 1º lote

Pista: 80 reais

Camarote: 120 reais.

*Valores referentes à meia-entrada e sujeitos a alterações sem aviso prévio.

PONTOS DE VENDAS

A Loja.com (Asa Sul) – 3242-0990.

San Sebastian (Águas Claras) – 98243-7563.

Óticas Diniz (Águas Claras) – 3248-3896.

Vendas on-line – www.sympla.com.br ou www.furandoafila.com.br.