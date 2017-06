A Engrenagem convida Ellen Oléria para o Show “Era pra ser relax”

Nos dias 09 e 10 de junho a banda A Engrenagem, apresentará ao público brasiliense o seu mais novo espetáculo “Era pra ser relax”. Um show incrível que contará com a participação especial da cantora Ellen Oléria, unindo a voz radiante da artista ao som inovador da banda que traz as essências do rock, do jazz, e dos ritmos brasileiros alinhados a projeções áudio visuais e uma iluminação da pesada.

O espetáculo “Era pra ser Relax” é um convite pra sair da rotina, é uma trajetória em busca de uma qualidade de vida, uma calmaria no caos cotidiano, uma supervivência além da sobrevivência. Um show multimídia que conta com um time de grande sensibilidade artística que proporcionará ao público momentos de fuga do cotidiano, os levando para um cenário de pura psicodelia engrenática.

A banda A Engrenagem é composta por 5 jovens de qualidade musical inquestionável, são eles Henrique Alvim, Filipe Togawa, Pedro Miranda, Renato Galvão e Felipe Viegas que apresentarão ao público composições autorais com a nova roupagem do jazz brasiliense, trazendo um som descontraído com influências e efeitos eletrônicos.

Com 3 anos no cenário musical, vem conquistando a crítica e o público brasiliense, com um som orgânico que mescla tendências eletrônicas a diversas referências musicais. A música é o fio condutor do espetáculo, que interage com uma produção áudio visual criada ao vivo para dialogar com a sonoridade apresentada pela banda.

Um show multimídia que contará com um time de excelentes referências: na direção técnica, o design de luz, Moises Vasconcelos; direção cênica com Júlia Rizzo, projeções mapeadas com Hieronimos do Vale e direção musical do mestre Daniel Santiago. Como grande celebração, o espetáculo terá a participação especial da cantora Ellen Oléria, unindo música instrumental a lindos arranjos de voz.

Um espetáculo para ver e ouvir!

Programação:

21h – Abertura

22h – Show “Era pra ser relax”

00h – Djs

Serviço:

A Engrenagem convida Ellen Oléria para o Show “Era pra ser relax”

Dia: 09 e 10 de junho (sexta-feira e sábado)

Horário: 21h / Show: 22h

Local: Cervejaria Criolina SOF Sul quadra 1 conjunto B,

Ingressos no local – contribuição consciente (pague o quanto quiser!)

Local sujeito à lotação

Classificação Livre

Contato: (61) 98616 4395 – 98626 – 0530

Apoio: Cervejaria Criolina e Companhia Marcial

Realização: A Engrenagem