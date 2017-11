A dupla Henrique & Diego desembarca em Brasília, no próximo dia 14 de novembro

A dupla dona do hit Suíte 14 se apresenta na Bamboa Brasil (Setor Hípico Sul). Para apresentar as canções do novo DVD, De braços abertos, Henrique & Diego sobem ao palco no dia 14 de novembro, a partir das 22h. Wilian & Marlon traz mais sertanejo para a noite, e o DJ Gusttavo Carvalho completa a lista de atrações da noite com música eletrônica.

Os ingressos, que custam 30 reais (frente palco) e 50 reais (camarote), já podem ser adquiridos em pontos como a bilheteria da Bamboa, Casa do Cowboy (Taguatinga), ou nas lojas físicas da Bilheteria Digital: Pátio Brasil, Liberty Mall, Brasília Shopping, Alameda Shopping, Boulevard Shopping. Quem preferir, também poderá adquirir pelo site da Bilheteria Digital. Os valores são referentes à meia-entrada e sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Com quase 15 anos de trabalho, Henrique & Diego trazem uma onda mais acelerada e dançante para seu novo trabalho. Após dois DVDs gravados em Campo Grande, os mato-grossenses optaram por gravar no Rio de Janeiro. A primeira música do projeto já é um sucesso, Malbec é o resultado da união do sertanejo com a batida de funk do Dennis DJ. A canção já possui mais de 40 milhões de visualizações no Youtube.

Além de Dennis, o projeto conta com diversas participações de peso. Como na música Raspão, com participação de Simone & Simaria, sucesso absoluto entre os novos nomes da música sertaneja. Matheus & Kauan também marcam presença na interpretação da divertida Ciumento eu. A canção que alçou os cantores ao sucesso não poderia ficar de fora. Suíte 14, que hoje possui mais de 210 milhões de visualizações no Youtube, agita os presentes da Bamboa Brasil.

A festa na Bamboa também conta com Wilian & Marlon, que apresenta ao público uma irreverente união do suingue baiano com música caipira. Os amantes da música eletrônica também tem sua vez, o DJ Gusttavo Carvalho também estará presente. O deejay promete botar todo mundo para dançar com seu low bpm e variações do house.

SERVIÇO

Dia: TERÇA, 14 de novembro de 2017.

Horário: a partir das 22h.

Local: Bamboa Brasil (Setor Hípico Sul).

Informações: (61) 3334-4450 / 3342-2232.

Classificação indicativa: livre.

INGRESSOS

Frente palco: 30 reais.

Camarote: 50 reais.

*Valores referentes à meia-entrada e sujeitos a alterações sem aviso prévio.

PONTOS DE VENDA

Bamboa Brasil – diariamente, das 10h às 19h.

Casa do Cowboy – Taguatinga.

Bilheteria Digital – Pátio Brasil, Liberty Mall, Brasília Shopping, Alameda Shopping, Boulevard Shopping.