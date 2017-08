A Cuca chega a shopping da Asa Norte em homenagem ao Dia Nacional do Folclore

O Dia do Folclore Nacional se aproxima, e a criançada vai curtir uma história de arrepiar no Hora Animada. O Boulevard Shopping traz A Cuca para os palcos, em uma contação de histórias sobre a bruxa crocodilo mais conhecida do País. A peça acontece no próximo domingo (20), a partir das 15h. A entrada é gratuita e a classificação indicativa livre.

A história da Cuca chegou ao Brasil na época da colonização, mas ainda desperta curiosidade nas crianças. Segundo a lenda, a bruxa com garras afiadas só dorme uma noite a cada 7 anos, e é conhecida por roubar as criancinhas que desobedecem aos pais. A fábula, que se tornou uma das principais do folclore brasileiro, é uma variação da lenda portuguesa.

Na peça, o cenário sofre influências do norte do País e os figurinos mesclam cores escuras com maquiagem bem trabalhada. A plateia é envolvida no enredo através da interação com o público, o que garante uma tarde leve e divertida para toda a família.

Serviço

Hora Animada com “A Cuca”

Quando: Domingo, 20 de agosto de 2017

Onde: Boulevard Shopping Brasília-Setor Terminal Norte (STN) Conjunto J – Asa Norte – 2º piso, próximo à Praça Gourmet

Horário: 15h

Quanto: Entrada franca.

Classificação indicativa: livre

Informações: 0300-3131061

Site: www.boulevardbrasilia.com.br